OM eist opnieuw 28 jaar cel en tbs tegen geïrriteerde Michael P.

Michael P. met zijn advocaten voor het gerechtshof. Beeld ANP

P. was in hoger beroep gegaan, omdat hij vond dat die straf te hoog was. Het feit dat hij hardhandig is gearresteerd, rechtvaardigt strafvermindering, vindt P.

De arrestatie is niet geheel volgens de regels verlopen, erkent de advocaat-generaal. ‘Maar het valt in het niet bij wat Anne Faber is overkomen. Deze verdachte heeft onpeilbaar leed veroorzaakt. Wat voor straf hij ook krijgt opgelegd, de nabestaanden krijgen er hun geliefde Anne niet mee terug.’

Volgens de advocaat-generaal is bewezen dat P. Anne heeft vermoord, dus met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht. ‘Zijn telefoon stond die avond van 29 september 2017 uit, hij had een mes bij zich en tiewraps, en hij heeft meteen de telefoon van Anne vernield.’

De Utrechtse rechter achtte moord niet bewezen. In juli vorig jaar veroordeelde die P. tot 28 jaar cel en tbs voor verkrachting en gekwalificeerde doodslag: dat hij haar zou hebben gedood om de verkrachting te verhullen.

Geïrriteerd

‘Ik heb haar niet bewust van het leven beroofd’, verklaart P. ook dinsdag in het gerechtshof. Hij reageert geïrriteerd en met stemverheffing op de vragen van de advocaat-generaal en de voorzitter van het hof. Die tonen daarmee hun duidelijke twijfels over zijn verklaring: dat hij haar in paniek in een impulsieve handeling heeft gedood.

De voorzitter van het hof: ‘U doet net, zo lijkt het, of het u allemaal overkomt. Anne geeft een schreeuw en dan steekt u haar. Maar dat is toch niet per ongeluk, zo’n haal in de nek?’

P.: ‘Dat is hoe ik met situaties omga. Mensen kijken me aan, zeggen wat, ik handel. Ik handel eerder dan ik erbij nadenk.’

Het is een zaak die tot veel commotie heeft geleid, en tot gevoelens van onveiligheid. Op 29 september 2017 bracht P. Anne Faber (25) om het leven, nadat hij haar had verkracht. Dat deed hij in de buurt van de forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder waar hij toen verbleef, aan het einde van zijn gevangenisstraf voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010.

Zonder medicatie

In maart van dit jaar verschenen vernietigende rapporten van onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De conclusie daarvan: de kliniek heeft gefaald de maatschappij te beschermen tegen dergelijke gevaarlijke patiënten.

P. reageert dinsdag feller dan eerder in de rechtbank. Toen was hij verdoofd van de medicatie, nu is hij ‘clean’, zegt hij zelf. ‘Is dit nu uw normale staat van zijn, nu u zonder medicatie bent?’, wil de voorzitter van het Hof weten.

P.: ‘Ik houd me nog in. Ik had op u toe kunnen lopen en kijken hoe ver ik kon komen voordat de beveiliging bij me was.’

P. vertelt over de hardhandige manier waarop hij is gearresteerd. Hij brak daarbij zijn schouder. ‘Ik ben gemarteld’, zegt P. ‘In Nederland gelden regels en rechten. Voor officieren van justitie en politiemensen zijn er blijkbaar geen consequenties als zij de regels overtreden.’

De straf die de rechtbank hem heeft opgelegd, beschouwt P. als uitzichtloos lang. Als die in stand blijft, zal hij zelfmoord plegen, kondigt hij aan. ‘Aan pillen is wel te komen.’

Vader van Anne

‘Als hij zichzelf van het leven wil beroven, ga ik hem niet tegenhouden’, reageert Wim Faber, de vader van Anne, in zijn slachtofferverklaring. ‘Ik voel continu die intense pijn en verdriet in elke vezel van mijn lijf, van de pijn, de totale ontreddering en de doodsangst die Anne heeft doorstaan.’

De vader wil vooral dat P. nooit meer vrijkomt. De moeder van Anne voegt daaraan toe dat ze de pijn die zij voelt graag zou willen inruilen voor de schouderblessure van P. ‘Hoe durft de verdachte te spreken over zijn pijn, die staat niet in verhouding tot wat hij heeft aangericht.’

Advocaat Ruth Jager betoogt namens de familieleden dat het voor hen duidelijk is dat P. Anne met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht. ‘Het verhaal van P. is totaal ongeloofwaardig. Zij is zo toegetakeld, ze moet hebben gevochten als een leeuw’, zegt Ruth Jager. ‘We moeten hem maar geloven, en als we dat niet doen, dan reageert hij hier voor het hof boos en agressief. Er zijn zóveel tegenstrijdigheden in zijn verhaal.’

Woensdagochtend gaan de advocaten van P. pleiten. Dan zal het hof bekendmaken wanneer het uitspraak zal doen.