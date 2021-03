OM eist negen maanden cel tegen oud-politiechef Ad Smit voor misbruik gemeenschapsgeld en valsheid in geschrifte

Beeld ANP

De beruchte oud-commissaris Ad Smit, alias ‘Adje Latje’ omdat hij zo doortastend optrad, zou voor ruim 50 duizend euro kaartjes hebben gekocht voor onder meer voetbalwedstrijden, concerten en maaltijden, en daarmee royaal familie, collega’s gemeentebestuurders en officieren van justitie hebben gefêteerd. Eerder al erkende oud-brandweercommandant Leen Schaap dat ook hij voetbalwedstrijden bezocht met kaartjes van Ad Smit.

In de periode tussen januari 2009 en eind oktober 2014 zou Smit zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering, en in de periode van augustus 2013 tot mei 2015 ook aan valsheid in geschrifte.

Smit was Nederlands langst zittende districtschef. De zogenoemde ‘Gesel van Amsterdam’ verklaarde drugsdealers, hooligans en wildplassers eigenhandig de oorlog. Dat hij na de omvangrijke politiereorganisatie moest solliciteren op zijn eigen functie, was zijn eer te na. Hij werd in november 2016 buiten functie gesteld en later ontslagen, nadat hij van fraude werd beticht.