OM eist maximale straf van 16 jaar cel tegen ‘Godfather van Oss’

Martien R. Beeld ANP

Het gaat om internationale cocaïnetransporten, productie van synthetische drugs, omvangrijke wapenhandel en witwassen. Ze eist de maximale straf van 16 jaar cel tegen de 50-jarige ‘Godfather van Oss’, die schittert door afwezigheid in de rechtszaal.

Want de veronderstelde bendeleider heeft geen enkel vertrouwen in een eerlijke rechtsgang en besloot half mei om niet meer mee te doen aan ‘het circus’. Ook dertien andere verdachten, voornamelijk familieleden, volgden zijn voorbeeld, evenals hun advocaten.

Spelregels

‘Het lijkt erop dat de verdachten zelfs in de rechtszaal willen bepalen wat zij doen en welke spelregels er gelden’, aldus de officier van justitie. ‘Een dergelijke gang van zaken zagen we in het Nederlandse strafproces niet eerder en baart zorgen.

Alleen jongere broer Anjo R. verschijnt donderdag in de beklaagdenbank. Tegen hem eist het OM de laagste straf: 3 jaar cel. Volgens zijn advocaat is dat aan de hoge kant, gezien zijn ‘beperkte rol’. De strafeisen tegen de andere verdachten variëren van 4 tot 12 jaar.

Volgens het OM kenmerkte de misdaadbende zich door haar stabiele samenstelling en familiale karakter. Tot de medeverdachten behoren zijn broers Toon, Tinus en Anjo, zoon Anton, schoonzoon Bart, schoonzus Bea en neef Toon. Ze hadden allemaal maar één doel: ‘Zo snel en zo veel mogelijk geld verdienen.’

Vergaderschuur

De criminele activiteiten werden allemaal georganiseerd vanuit de ‘vergaderschuur’ op een klein woonwagenkamp in Oss, waarin de politie in het geheim afluister- en camera-apparatuur had opgehangen. Daardoor kon justitie 1,5 jaar lang meeluisteren en meekijken bij alle misdaadplannen die Martien R. en consorten beraamden.

Zoals over een onderschepte partij van 315 kilo cocaïne in de Antwerpse haven in april 2019. R. probeerde de drugs via een Belgisch contact alsnog terug te bemachtigen, maar die wilde meer geld zien. ‘Hij krijgt vijftig ruggen, dat is afgesproken, meer niet’, foeterde R. ‘Ik zaag hem allebei zijn handen af, de kankergek.’

Ook een transport van 1561 kilo cocaïne via de Antwerpse haven werd onderschept, in augustus 2018. ‘Heb ik weer, nog nooit meegemaakt dit, 35 bakken ingevoerd’, mopperde R. in de vergaderschuur. Volgens het OM bedoelt hij daarmee 35 containers, die eerder kennelijk wel zonder problemen zijn ingevoerd.

‘Ik ben bang dat hij gesnaaid is’, zei R. in april 2019 toen hij niks meer hoorde van kompaan Siebren M., die inderdaad net door de politie was aangehouden met 99 kilo mdma in een verborgen ruimte van zijn Chrysler Voyager.

Na de politie-inval in een drugslab bij Leeuwarden in mei 2019 klaagde Toon R. dat er net ‘een nieuwe ketel van 400 liter’ stond. Martien R. is razend op zijn Friese contact, die hij uitscheldt voor ‘dikke kankerlijer'. Zijn rechterhand Arnold M. over een passende straf: ‘Ik denk op een stoel en dan stroom erop.’

Machinegeweer

R. is ook op camerabeelden te zien met een enorm machinegeweer in de hand. In ondergrondse ruimtes achter het woonwagenkampje in Oss, waar broer Toon en schoonzus Bea woonden, is een compleet wapenarsenaal gevonden.

In juni 2019 werd in de schuur gesproken over een Spectre M4, een bijzonder machinepistool van Italiaanse makelij. ‘Dat ding is gewoon top’, merkte Frank H. op, die gezien wordt als de wapenexpert van de bende. ‘Het is een lust voor het oog.’ Tijdens de jaarwisseling werden enkele wapens uitgeprobeerd, zo is via de afluisterapparatuur te horen.

Volgens het OM werd ook regelmatig gesproken over geweld en het dreigen met geweld. ‘Die gesprekken gingen zover dat men sprak over het afknippen van vingers, het slaan met een loden pijp, het in brand steken van een woning en zelfs het neerschieten van concurrenten’, aldus de officier van justitie. Zulke dreigementen droegen volgens haar bij aan het imago van ‘een onaantastbare organisatie’. Die gewelddadige reputatie leidde er tevens toe dat de ‘aangiftebereidheid of verklaringsbereidheid van getuigen en slachtoffers nagenoeg nihil was’.

Crimineel verleden

Bij de zware strafeis heeft het OM ook het criminele verleden van R. meegewogen. Volgens de officier van justitie is de ‘Kale van Oss', zoals hij ook wel eens door andere criminelen wordt omschreven, eerder tot celstraffen veroordeeld voor wapenbezit, drugsdelicten, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Toch ging de hoofdverdachte steeds maar door.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat hij, wanneer hij in vrijheid wordt gesteld, doorgaat met het plegen van delicten in georganiseerd verband die de maatschappij op ernstige wijze ontwrichten’, aldus de officier van justitie. ‘De samenleving moet daarom maximaal tegen deze verdachte worden beschermd.’

Advocaat Jan-Hein Kuijpers vindt de forse strafeis van het OM tegen zijn cliënt buiten proportie en regelrechte flauwekul. ‘Ik denk dat ze dat stoer vinden. Ik had al veel onzin gehoord, dit kan er ook nog wel bij’, zegt hij in een reactie. Net als bijna alle andere advocaten houdt hij geen pleidooi in deze zaak, wat zeer ongebruikelijk is. Kuijpers heeft al eerder gezegd dat het OM de zaak enorm opblaast.

De rechtbank doet op 6 september uitspraak.