OM eist levenslange gevangenisstraf tegen beide verdachten moord Peter R. de Vries

Beveiligde transporten komen aan bij de rechtbank, waar het strafproces begint tegen de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Beeld ANP

Volgens het OM is er ‘overstelpend’ bewijs dat de verdachten de misdaadverslaggever met ‘voorbedachte rade’ hebben vermoord. ‘Beide verdachten hadden de gelegenheid na te denken over de betekenis en gevolgen van hun daad’, aldus de officier van justitie. Het OM ziet geen reden om de strafeis te matigen, onder meer omdat ‘financieel gewin’ de enige motivatie was voor de moord.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam, in de buurt van de studio van tv-programma RTL Boulevard, waar hij kort daarvoor in de uitzending te gast was geweest. Negen dagen later bezweek de misdaadverslaggever aan zijn verwondingen.

Nog geen uur na de aanslag reed de politie de twee verdachten klem bij een afrit op de A4. In de vluchtauto vonden agenten onder meer het omgebouwde alarmpistool waarmee De Vries werd doodgeschoten. Ook waren de verdachten in bezit van een telefoon waarmee ze over de moord communiceerden met een onbekend persoon.

Dna verdachte zat op patroonhouder in vluchtauto

De vermoedelijke schutter is volgens het OM de uit Tiel afkomstige Delano G. (22). In de vluchtauto werd een patroonhouder gevonden met daarop zijn dna. De andere verdachte, Kamil E. (36) uit Maurik, heeft volgens justitie voorverkenningen uitgevoerd in de omgeving van de aanslag en zou de bestuurder zijn van de vluchtauto. Maandag bepaalde de rechtbank tijdens de laatste inleidende zitting dat beide verdachten bij het inhoudelijke strafproces aanwezig moeten zijn.

In de rechtszaal kregen de verdachten een lange opsomming van bewijsmateriaal en getuigenverklaringen te horen. Zo kwam het OM onder meer met berichtenverkeer tussen G. en de onbekende contactpersoon. G. kreeg voor de aanslag een screenshot doorgestuurd van de uitzending van RTL Boulevard waarop Peter R. de Vries te zien is. Na de moord volgden over en weer berichten. ‘Hij is dood’, schreef G. onder meer.

Kamil E. zou al sinds 22 juni 2021 bezig zijn geweest met de voorbereidingen voor de moord, stelt het OM. De telefoon van de verdachte bevond zich, evenals de dagen daarop, in de omgeving van de Amsterdamse studio van RTL Boulevard. Omdat E. zich met de voorverkenningen bezighield moet hij volgens het OM al wekenlang hebben geweten wie het doelwit was van de aanslag.

Dochter van De Vries verlaat rechtbank bij beelden van moord

Tijdens de zitting toonde het OM beelden van het moment waarop de dader in de buurt van een parkeergarage aan de Lange Leidsedwarsstraat De Vries van achteren benadert. Dochter Kelly de Vries verliet korte tijd de zaal omdat ze niet wilde zien hoe haar vader werd gedood. Bij aanvang van de zitting had de voorzitter van de rechtbank al gewaarschuwd dat het proces voor de aanwezigen schokkend kon zijn.

G. wilde tijdens de zitting niet op de beschuldigingen reageren en beriep zich op zijn zwijgrecht. E. ontkende opnieuw iets geweten te hebben van de moord. ‘Ik was alleen maar de chauffeur’, zei hij. Even daarna beweerde E. dat op de dag van de moord nog een derde man met G. en hem van Rotterdam naar Amsterdam reed. In eerdere verklaringen had E. niet over deze man gesproken. Volgens E. was deze man, die ook Pools zou zijn, in Amsterdam na G. uitgestapt: hij ‘moest iets doen’. Op camerabeelden is van een mogelijke derde verdachte niets te zien. Het OM noemde de verklaring van E. ‘totale flauwekul’.

Het OM gaat ervan uit dat de moord op De Vries verband houdt met zijn rol als adviseur en vertrouwensman van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, rond hoofdverdachte Ridouan T. In 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum. Het onderzoek naar de opdrachtgevers van deze moorden is nog in volle gang. De uitvoerders zijn gepakt en berecht. De zaak-Wiersum loopt nog in hoger beroep.

Kinderen De Vries namen het woord tijdens zitting

Tijdens de zitting namen ook de kinderen van Peter R. de Vries het woord. ‘Ik ben ervan overtuigd dat als deze verdachten die avond hulp aan mijn vader hadden gevraagd, hij hen hulp zou hebben gegeven’, zei zoon Royce. ‘In plaats daarvan haalden ze de trekker over.’

Op verzoek van Royce en dochter Kelly keken Delano G. en Kamil E. hen aan terwijl zij hun verklaring aflegden. Kelly sprak de verdachten rechtstreeks aan: ‘Delano, ik kijk naar jou zoals je niet naar mijn vader durfde te kijken toen je hem van achter neerschoot.’ Ook de kinderen van de verdachten zullen de rest van hun levens de gevolgen van de moord ondervinden, zei Kelly. ‘Mijn vader zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan, net als jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was.’

Royce wendde zich tijdens zijn verhaal niet tot de verdachten, maar tot de rechtbank. ‘Aanvankelijk wilde ik me richten tot de verdachten, om mijn verdriet en boosheid te uiten of een snaar bij hen te raken’, zei hij. ‘Maar inmiddels weet ik dat dat volkomen zinloos is. Woorden hebben geen enkel effect.’ Hij vertelde daarom hoe geweldig De Vries voor hem en zijn familie was.

De partner van De Vries maakt tijdens de zitting van volgende week woensdag gebruik van haar spreekrecht. Dan staan ook de pleidooien van de advocaten van de verdachten op het programma.