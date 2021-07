OM eist levenslang tegen verdachten van ‘absoluut weerzinwekkende moord’ op advocaat Derk Wiersum

Een beveiligd transport komt maandag aan bij Justitieel Complex Schiphol, voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Giërmo B. en Moreno B. Beeld ANP

‘Een moord is een ernstig feit, en als het om een advocaat gaat, geeft dat de ernst extra lading’, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Derk Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam, vermoedelijk vanwege zijn rol als advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo. De moord wordt beschouwd als een aanslag op de rechtsstaat.

‘De dood van Derk Wiersum zorgde destijds voor heel veel beroering in Nederland, de moord joeg een schokgolf door heel het land’, stelt de officier van justitie. ‘Door velen ook wel bestempeld als een aanslag op de rechtsstaat, een ongekende aanval op de waarheidsvinding op veiligheid en op rechtvaardigheid.’ Volgens het OM laat deze moord zien ‘hoe ondermijnend de georganiseerde misdaad kan zijn’.

In het strafproces Pulheim tegen Moreno B. en Giërmo B. (geen familie; de achternamen verschillen) staan de uitvoerders van de moord op advocaat Wiersum terecht. Het onderzoek naar de opdrachtgevers is nog in volle gang. Volgens het OM is levenslang gerechtvaardigd omdat de verdachten zich ‘louter lieten leiden door geldelijk gewin’, wisten dat hun slachtoffer advocaat was, en geen berouw tonen. De kans op recidive is volgens de aanklagers dan ook groot.

Afgelopen week verklaarden de twee verdachten op zitting meerdere malen dat ze niets te maken hebben met de moord. Allebei zeggen ze een alibi te hebben. Maar het OM vindt hun verhaal ongeloofwaardig. De aanklagers baseren zich onder meer op camerabeelden, telecomdata, afgeluisterde gesprekken, onderschepte berichten en dna-sporen die zijn aangetroffen in de vluchtauto.

Schutter onbekend

Het OM vervolgt beide verdachten voor het doodschieten van Wiersum. Op camerabeelden is echter maar één schutter te zien, de andere verdachte zou de bestuurder van de vluchtauto zijn geweest. Het vermoeden is dat Moreno B. degene is die de trekker heeft overgehaald, omdat de schutter een opmerkelijke manier van lopen heeft en Moreno B. een afwijking aan zijn voet heeft. ‘Een sterke aanwijzing, maar te weinig bewijs om definitief van Moreno als schutter te spreken’, aldus de aanklager. Om die reden worden beide mannen verdacht van medeplegen van de moord, en wordt die hun beiden even zwaar aangerekend.

De aanklager memoreerde woensdag dat Wiersum ‘een alom gerespecteerd en bevlogen advocaat’ was. ‘Hij kwam in zijn werk op voor de underdog en was in maart 2019 net zijn eigen kantoor begonnen. Derk Wiersum was niet alleen een advocaat, maar vooral ook een geliefde vader van twee jonge kinderen, een echtgenoot, een broer en een zoon.’

Het strafproces begon maandag. Tot dusver zijn de verdachten zwijgzaam: ze wilden maandag en dinsdag nauwelijks antwoord geven op vragen van de rechtbank. Moreno B. las dinsdag nog wel een brief voor. Volgens hem kan hij de rechters ‘garanderen’ dat hij onschuldig is. Maar toen de rechters vervolgens nadere vragen stelden, herhaalde hij dat hij ‘niet verplicht is om te antwoorden’.

Zowel Giërmo B. als Moreno B. kwam al op jonge leeftijd met justitie in aanraking. Zo werd Giërmo B. eerder veroordeeld tot zeven jaar celstraf wegens een winkel- en woningoverval.

‘Een jong en gelukkig gezin is kapotgemaakt’, zei de aanklager woensdag, die als strafverzwarende omstandigheid meerekent dat ‘een volstrekt onschuldige burger’ is doodgeschoten. ‘Het leed is enorm.’