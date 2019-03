OM eist 45 maanden cel tegen corrupte aspirant-agent

Politieman in opleiding Mehmet A. uit Tiel zou duizenden zoekopdrachten in het politiesysteem hebben ingevoerd om informatie door te verkopen aan criminelen. De 22-jarige A. was een jaar in opleiding bij de politie-eenheid in Amsterdam. Tijdens diensttijd surveilleerde hij op straat en vervoerde hij arrestanten, na werktijd hield hij volgens het OM ‘spreekuren’ in zijn auto en cafés waarin hij informatie tegen betaling uitwisselde. Volgens de Amsterdamse omroep AT5 vroeg hij 250 euro per opgezochte naam en gaf hij kortingen als hij meerdere namen door het systeem moest halen. Onder zijn clientèle bevonden zich drugscriminelen, plofkrakers en leden van motorbendes.

De 45 maanden onvoorwaardelijke celstraf die het Openbaar Ministerie eist, is fors. Dit baseert het OM op het aantal keren dat A. de politiesystemen raadpleegde, de aard van de informatie en het feit dat hij lopend onderzoek in gevaar bracht door informatie te delen met verdachten. ‘Dit soort handelingen raakt niet alleen de integriteit van één politieambtenaar, maar het heeft zijn weerslag op de integriteit van alle opsporingsdiensten. Politiemensen moeten op elkaar kunnen vertrouwen, maar worden wantrouwend door dit soort lekken. Ook burgers verliezen hun vertrouwen in de opsporingsdiensten,’ stelt de officier van justitie.

Bedreiging

Volgens zijn advocaat Wenzel Tuma heeft A. het merendeel van zijn zoekopdrachten onder bedreiging van een ‘zware jongen’ uitgevoerd. ‘Het was hem niet om het geld te doen, al werd dat hem soms wel in zijn handen geduwd.’ Volgens de raadsman ligt het werkelijke aantal gegevens dat A. uit het computersysteem haalde bovendien veel lager dan het OM beweert; veel navragen moesten dubbel worden gedaan omdat het systeem steeds vastliep. Ook zou A., als agent in opleiding, geen toegang hebben gehad tot informatie over lopende onderzoeken. De rechtbank doet op 19 maart uitspraak in de zaak.

Bij de politie zijn de laatste jaren vaker voorbeelden van corrupte of lekkende agenten. Zo besloot het OM maandag nog dat politiecommissaris Peter van den E. uit Eindhoven in mei voor de rechter moet verschijnen wegens omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. E. was als programmaleider verantwoordelijk voor de aanschaf van kostbare apparatuur als camera’s en microfoons. Daarbij zou hij een vriend van een beveiligingsbedrijf hebben bevoordeeld en giften hebben aangenomen van derden. E. was al drie jaar lang onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

Minder recent, maar zeker berucht was ook de veroordeling van oud-politieman Mark M. uit Weert vorig jaar tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar voor grootschalige corruptie, schending van het ambtsgeheim, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ook de Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit en voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Frank Giltay worden door het OM strafrechtelijk vervolgd. Zij zouden respectievelijk op kosten van de politie popconcerten en voetbalwedstrijden hebben bezocht en fraude hebben gepleegd met facturen.