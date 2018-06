OM eist 28 jaar cel en tbs tegen Michael P.

Ouders van Anne Faber: ‘Alles is verwoest. De dader heeft alles verwoest’

‘Verschrikkelijke horrorscenario’s spoken door mijn hoofd’, vertelt Anne’s moeder vandaag in de rechtszaal. ‘In elke variant heeft mijn dochter onvoorstelbaar geleden. Zij is in eenzaamheid gestorven in de nabijheid van een kille moordenaar en verkrachter.’