OM eist 25 jaar cel tegen Jawed S. voor ‘wrede en gruwelijke’ aanslag op Amsterdam Centraal

Rechtbanktekening van Jawed S., de verdachte van de terroristische aanslag vorig jaar op Amsterdam Centraal. Beeld ANP

S. toont geen spijt, maar een ‘zekere mate van trots’, aldus de aanklager dinsdag in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp. ‘En dat neem ik hem zeer kwalijk.’ Volgens het OM veroorzaakte de verdachte ‘chaos en paniek’. ‘Hij heeft het niet gelaten bij één slachtoffer, hij wilde nog meer slachtoffers maken’, aldus de officier van justitie. ‘De verdachte achtervolgde het tweede slachtoffer met een bebloed mes, het tweede slachtoffer gleed uit over zijn eigen bloed.’

Maandag, op de eerste zittingsdag, zei Jawed S. tegen de rechter dat ‘de intentie van zijn bezoekje aan Amsterdam wraak’ was. ‘Omdat de heilige profeet Mohammed beledigd werd.’ Hij verwijt Nederland dat PVV-voorman Geert Wilders niet monddood werd gemaakt, om die reden wilde hij ‘wrede en oneerlijke’ mensen doden. ‘Hij wilde Nederland en Nederlanders straffen’, aldus de officier van justitie. ‘Per toeval’ stak hij twee Amerikaanse toeristen neer.

Volgens het OM was Jawed S. (20) volledige toerekeningsvatbaar op het moment van zijn ‘wrede en gruwelijke’ daad. S. weigerde mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Aanklager: ‘Volgens de psycholoog is S. een gevaarlijke en onvoorspelbare man.’

Negen seconden na zijn aanval op het Centraal Station werd S. in zijn heup geschoten door de politie. ‘De verdachte was bereid om zich op te offeren voor zijn geloof’, aldus de aanklager. ‘Hij had het niet erg gevonden om als martelaar te sterven. Hij staat nog steeds achter zijn daad.’

‘Zielig figuur’

Dinsdag kwamen ook de slachtoffers en een van de agenten aan het woord in de rechtbank. De politieman kampt met een posttraumatische stressstoornis. ‘Het beeld van het insteken van Jawed op beide slachtoffers stond na die aanslag op mijn netvlies gebrand’, vertelde de agent aan de rechtbank. ‘Ongewild kwamen de beelden terug. Ik had niet de controle over het incident, het incident had controle over mij.’

De agent benadrukte dat hij christen is, en dat hij – in tegenstelling tot Jawed S. – gelooft in een God die geweld afkeurt. In een brief aan S. schrijft de agent dat hij zijn daad niet begrijpt: ‘Kom je uit Afghanistan voor een beter leven en dan ga je zo om met de vrijheid die je hebt gekregen? Je pakt een trein naar Amsterdam omdat je boos bent op een politicus die een cartoonwedstrijd organiseert. Je bent een zielig figuur.’

Ook de echtgenotes van de twee slachtoffers lazen verklaringen voor. Ze vertelden hoe ze vorig jaar voor het eerst in Europa waren, en dat ze die dag de trein zouden nemen naar Duitsland. Daar zouden ze een huwelijk bijwonen. Het eerste slachtoffer, Ermias, werd in zijn rug gestoken en liep een complete dwarslaesie op. Hij kan niet meer werken, kampt met chronische pijn en is permanent afhankelijk van de hulp van anderen. Zijn vrouw kreeg kort na de aanval een miskraam.

Het tweede slachtoffer, Thomas, werd onder meer in zijn buik en arm gestoken, en kampt ook nog dagelijks met pijn.

Vluchteling

Jawed S. kwam als 16-jarige vluchteling in 2015 alleen in Duitsland aan. Uit onderzoek blijkt dat hij geradicaliseerd is nadat zijn asielaanvraag in 2017 was afgewezen. Volgens S. was hij altijd al zo gelovig, en is hij mentaal kerngezond. Hij heeft geen spijt van zijn daad, maar hij zei maandag tegen de rechter dat hij liever Nederlanders had gestoken.

Bij zijn asielaanvraag zei S. dat zijn vader verdwenen was en dat zijn moeder en broer dood waren. Uit afgeluisterde telefoongesprekken in de gevangenis blijkt dat ze nog leven. In een telefoongesprek heeft de vader van S. gezegd dat hij trots is op zijn zoon, en dat ook de inwoners van zijn Afghaanse geboortedorp trots op hem zijn.