OM eist 19 jaar cel wegens moord tegen Yvon K., die ‘haar zinnen had gezet op de miljoenen’ van haar vriend Chris Grinwis

Yvon K. met haar advocaat in de rechtbank van Breda, waar ze terechtstaat voor moord op voormalig supermarkteigenaar Chris Grinwis. Beeld Eric Elich

‘Ik wil een rijke man zodat ik niet meer hoef te werken’, had Yvon K. (64) tegen haar dochter gezegd. De rechter houdt die uitspraak donderdag aan de verdachte voor. ‘Ik wilde rijk in de liefde zijn’, antwoordt de Tilburgse vrouw in de rechtbank van Breda, met een pruik op om herkenning te voorkomen.

Mensen uit haar omgeving omschrijven haar als liefdevol en zorgzaam. Maar andere getuigen noemen haar een golddigger. ‘Op geld belust, uit op mannen met geld, materialistisch, manipulatief’, zo somt de rechter enkele kwalificaties op. K.: ‘Wat heb ik aan geld? Ik zocht liefde.’

K., die actief was bij euthanasievereniging NVVE, wordt verdacht van moord op de 65-jarige Chris Grinwis in december 2020 in Halsteren. Zij zou de voormalige supermarkteigenaar het slaapmiddel pentobarbital in combinatie met andere middelen hebben toegediend. Pentobarbital staat bekend als middel om suïcide te plegen.

Begin mei 2020 kwam K. als zelfstandig verpleegkundige in huis bij Grinwis om diens dementerende vrouw Mia te verzorgen. Twee weken later overleed Mia. Op de dag na de begrafenis begon K.’s relatie met Grinwis. ‘Het was helemaal mijn type man’, zegt ze in de rechtbank. ‘We waren verliefd. Het is vanuit professioneel oogpunt misschien niet netjes, maar ik ben ook maar een mens.’

Dure cadeaus

Het was een toprelatie, vertelt ze. Maar de rechtbank leest talloze appjes voor die getuigen van veel ruzie, agressie en zelfs geweld. Volgens K. kwam dat door Chris’ drankgebruik en kwam het daarna altijd weer goed. In oktober 2020 wijzigde Grinwis zijn testament en werd zij de enige erfgenaam. Ook betaalde hij de verbouwing van haar woning in Tilburg à anderhalf tot twee ton. Verder kreeg ze een dure Audi van hem cadeau. ‘Dat wilde hij, ik heb nergens om gevraagd’, verzekert zij de rechtbank. Volgens haar noemde Grinwis de kosten van de verbouwing ‘broekzakgeld’.

Begin december 2020 werd Grinwis dood op de bank in zijn woning aangetroffen. De huisarts constateerde een natuurlijke dood, waarschijnlijk hartfalen. Maar zijn kinderen vertrouwden het niet en schakelden de politie in. Bij sectie werden grote hoeveelheden pentobarbital en andere middelen in zijn lichaam aangetroffen. Toen doemde de vraag op: heeft Grinwis zichzelf van het leven beroofd, heeft K. daarin een rol gespeeld of erger: heeft ze hem vermoord?

Een afscheidsbrief van Grinwis is niet gevonden. K. heeft de schijn tegen, vooral door de wijziging van het testament. Maar hard bewijs voor haar betrokkenheid is moeilijk te vinden. Want K. was omstreeks half 9 ’s avonds vertrokken uit Halsteren, terwijl de voormalige supermarkteigenaar pas de volgende dag levenloos werd gevonden. Resten van pentobarbital zijn gevonden in een wijnglas en een bakje yoghurt met kersen.

Vlak voor haar vertrek maakte K. nog wel een foto van Grinwis die op de bank zat, met zijn gezicht schuin naar beneden. ‘Hij zat te doezelen, aandoenlijk’, verklaart K. Maar het OM wijst erop dat het slachtoffer in precies dezelfde houding de volgende dag werd gevonden. ‘Hij is ergens tussen 7 uur ’s avonds en 12 uur de volgende dag overleden’, aldus de officier van justitie.

Verdachte appjes

Tijdens de rechtszitting wordt K. door de rechters eindeloos ondervraagd over verdachte appjes en gesprekken. Daarin verwijst ze ook enkele malen naar het testament van Grinwis, die een smak geld had overgehouden aan de verkoop van de supermarkt in Halsteren. Aan haar dochter appte ze vlak voor Grinwis’ dood dat ze alleen naar Halsteren ging ‘om te redden dat hij niet snel het testament verandert’. Dat was een schrijffout, vertelt ze de rechtbank, ‘testament’ moet ‘vloer’ van de verbouwing zijn. Van andere appjes zegt ze dat ze niet meer weet wat ze daarmee bedoelde. ‘Ik ben impulsief en nogal onhandig met appjes’, zegt ze.

Veel vragen ontwijkt ze of beantwoordt ze maar half. Halverwege haalt ze emotioneel uit naar de rechters: ‘Ik heb hem niet vergiftigd, ik heb hem niet vermoord. Ik heb hem geen zelfdodingsmiddel gegeven, ik heb hem ook geen informatie daarover gegeven.’ Ze leeft al drie jaar in een nachtmerrie, zegt ze. ‘Hij was echt mijn vriendje, van wie ik zielsveel hield. Ik ben in een rollercoaster terechtgekomen. Mijn leven is verwoest.’

Het OM eiste donderdagavond na een lang requisitoir 19 jaar celstraf tegen K. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte ‘haar zinnen gezet op de miljoenen van Grinwis, zodat ze nooit meer hoefde te werken.’

Tijdens de zitting wordt ook gesproken over de dood van een ex-partner van K. in Tilburg, die zich in 2011 eveneens van het leven zou hebben beroofd en die zijn testament ook net voor zijn dood in haar voordeel had gewijzigd. Twee dochters denken dat K. hetzelfde trucje met haar vader heeft uitgehaald en hebben aangifte tegen haar gedaan.

De advocaat van K. spreekt van karaktermoord en tunnelvisie. Komende maandag houdt ze haar pleidooi.