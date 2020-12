OM eist 17 jaar cel voor ‘zeer gewelddadige’ dood Patrick van Dillenburg

Beeld ANP XTRA

Van het lichaam van deze veronderstelde drugshandelaar is geen enkel spoor gevonden. Toch is er volgens de aanklagers geen enkele twijfel dat K. en T. verantwoordelijk zijn voor de ‘zeer gewelddadige’ dood van Van Dillenburg. Ze rekenen het de verdachten bovendien ‘zwaar aan’ dat zowel K. als T. niks zeggen over de vindplaats van het lichaam.

Het rechercheonderzoek naar deze coldcasezaak werd in 2015 opnieuw opgestart, en leidde in 2019 tot twee arrestaties. Het belangrijkste bewijs kwam voort uit een undercovertraject. Ad K. werd in 2017 benaderd door een undercoveragent die − net als het slachtoffer − Patrick heette.

De twee werden vrienden, en in het najaar van 2018 bekende K. een moord aan deze ‘Patrick’. In drie gesprekken vertelde K. over de dood van Van Dillenburg. Hij zou samen met Fred T. wegens een drugsruzie Van Dillenburg hebben gedood, en vervolgens het lichaam in een shredder hebben gestopt en de resten hebben uitgesmeerd over een bollenveld.

Vorige week vertelde Ad K. in de rechtbank dat dit een ‘onzin-verhaal’ was. Zowel hij als verdachte T. ontkennen iets met de verdwijning van Van Dillenburg te maken te hebben. Ad K. zou de undercoveragent in 2018 een broodjeaapverhaal hebben verteld omdat hij indruk wilde maken op deze ‘vriend’ die hem inhuurde voor kleine criminele klusjes. K. was ervan overtuigd dat de undercoveragent een crimineel was, wilde stoer doen en dacht dat hij via hem ‘bakken met geld’ kon verdienen.

Mr. Big

De gebruikte undercover-werkwijze is omstreden. Volgens sommige rechtspsychologen vergroot deze zogenoemde mr. Big-methode de kans op een valse bekentenis omdat de verdachte wordt ingepalmd en hem wordt voorgehouden dat hij geld kan verdienen via zijn nieuwe ‘criminele vrienden’. Maar voordat hij aan een lucratieve klus kan beginnen, moet hij wel eerst openheid van zaken geven en zijn ‘vrienden’ vertellen of hij nog andere misdrijven op zijn kerfstok heeft.

Het Openbaar Ministerie stelt dat er in deze strafzaak ten onrechte gesproken wordt van een mr. Big-werkwijze. Advocaat Vito Shukrula is het er hier niet mee eens. Volgens hem wist het OM juist dat zijn cliënt Ad K. ‘een makkelijke prooi was voor de mr.-Big-methode’. Zijn cliënt was destijds verslaafd en berooid, aldus Shukrula. Ad K. − die misbruikt is in zijn jeugd − zou bovendien ‘een pleaser’ zijn. Ook hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff, die het dossier goed kent, is van mening dat er wel degelijk sprake is van een ‘klassieke mr. Big’-zaak.

De bekentenis van Ad K. is volgens het OM bruikbaar als bewijs. De verdachte is volgens de aanklagers ‘zelf met het verhaal gekomen’ in een ‘amicale en ongedwongen sfeer’. Bovendien is er een getuige die stelt dat K. hem ook heeft verteld over de dood van Van Dillenburg. Het motief zou drugsgeld zijn geweest.

Wat Shukrula betreft is dat onzin. ‘Sinds 2002 zijn veel herinneringen vervaagd, maar een ding mijn weet mijn cliënt zeker. Hij heeft Van Dillenburg niet vermoord en al helemaal niet door een shredder geduwd en op klaarlichte dag over een bollenveld verspreid.’ Hij vindt dat K. en T. moeten worden vrijgesproken. ‘Er is in deze zaak geen moordwapen, er zijn geen kogels, geen kruitresten, geen hulzen, geen ooggetuigen, geen vingerafdrukken, geen camerabeelden, geen telecomgegevens, geen shredder met bloedsporen en geen lijk.’

De rechtbank doet op 2 maart uitspraak.