OM eist 17,5 jaar celstraf tegen Wim S. die eerder bekende na omstreden Mr Big-methode

Rechtbanktekening van Wim S. (L) en advocaten Sander Janssen (M) en Paul Verweijen, verdacht van de moord op Heidy Goedhart in 2010 bij het gerechtshof in Den Haag. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

Heidy Goedhart werd in december 2010 vermoord in de tuin van haar huis. Al snel na de moord verdenkt de politie haar vriend, Wim S. Er is alleen te weinig bewijs om hem te vervolgen. Om meer bewijs te vergaren tuigt de politie in 2013 een geraffineerd undercovertraject op. Daarbij gebruiken de undercoveragenten de omstreden Mr Big-methode.

Meer dan een jaar doen agenten zich voor als goede vrienden van Wim S. Uiteindelijk beloven ze S. – die geldproblemen heeft – ook een goed betaalde baan. Hij komt echter alleen in aanmerking voor die baan áls hij de moord op Heidy bekent. Uiteindelijk gaat S. overstag en in september 2014 bekent hij de moord op de moeder van zijn kinderen.

Aanvankelijk wordt de zaak gezien als een klinkend succes voor justitie. In 2018 werd S. door het gerechtshof veroordeeld tot 20 jaar cel. Maar inmiddels worden er vraagtekens gezet bij undercovermethode Mr Big. In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de zaak van Wim S. opnieuw moet worden behandeld en dat beter moet worden onderzocht hoeveel druk er op S. is uitgeoefend om te bekennen. Volgens S. heeft hij een valse bekentenis afgelegd, omdat hij in financiële problemen zat en de baan bij zijn ‘vrienden’ nodig had.

‘Iedereen kan bekennen bij Mr Big’

Hoogleraar rechtspsychologie Eric Rassin, die de zaak van Wim S. op verzoek van de raadsheren onderzocht, concludeerde vorig jaar dat de kans dat Wim S. een valse betekenis heeft afgelegd, reëel is. ‘Iedereen kan bekennen bij Mr Big. Maar of dat betekent dat Wim S. de moord dan ook echt heeft gepleegd, dat weet je niet’, zei hij tijdens een eerdere zitting in september. Toen zou de zaak eigenlijk al inhoudelijk behandeld worden, maar halverwege het proces moest de zaak worden uitgesteld omdat de aanklager ziek was geworden.

Woensdag werd de zaak hervat. Het Openbaar Ministerie is er van overtuigd dat Wim S. de moord wel pleegde en baseert zich daarbij onder meer op DNA-sporen. De aanklager gelooft niet dat S. onder hoge psychische druk een moord heeft bekend om een baan te krijgen. Wat de aanklager betreft kan het niet anders dan dat Wim S. de moordenaar van de moeder van zijn kinderen is.

Wim S. zegt dat Heidy Goedhart vermoord werd door een inbreker. De advocaat-generaal vindt dit scenario ‘vreselijk onwaarschijnlijk’. ‘Hoe waarschijnlijk is het dat mensen rond middernacht inbreken in een rijtjeshuis waar het licht nog brandt? Die avond sneeuwde het flink, en ook bij de buurman brandde het licht nog.’ De aanklager wees er bovendien op dat niks uit het huis was meegenomen.

Wat hem betreft staat het – ‘met of zonder bekennende verklaring’ – vast dat Wim S. de moordenaar is van Heidy Goedhart. Vrijdag gaat de zaak verder. De uitspraak wordt in maart verwacht.