OM eist 12 jaar cel tegen Pakistaan die beloning uitloofde voor moord op Wilders

Latif deed zijn oproep in reactie op een door Wilders georganiseerde cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. De islam verbiedt om de profeet af te beelden, en Wilders’ voornemen leidde destijds tot grote onrust in het buitenland, waaronder Pakistan. De geestelijke Khadim Hussain Rizvi ging voorop in de protesten en stelde voor een atoombom op Nederland te gooien. Vanwege het risico voor Nederlanders in Pakistan besloot Wilders uiteindelijk de wedstrijd af te gelasten.

Naast Rizvi noemt het Openbaar Ministerie ook Latif als belangrijke aanstichter van de volkswoede. Hij speelde tussen 2008 en 2016 bijna tweehonderd cricketinterlands en is dus een bekend figuur in Pakistan, waar cricket de populairste sport is. ‘Zijn woorden hebben daardoor een groot bereik’, aldus de officier van justitie.

Latif deed zijn oproep in een video op internet. Daarmee heeft hij zich volgens het OM schuldig gemaakt aan een poging tot uitlokking van moord, opruiing en belediging. ‘Op verschillende sociale media is aandacht aan zijn boodschap besteed. De kans dat iemand door zijn belofte van een groot geldbedrag daadwerkelijk zou hebben geprobeerd om de heer Wilders te vermoorden, is dan ook heel reëel.’

‘Men mag het niet eens zijn geweest met het voornemen van Wilders om de cartoonwedstrijd te houden, maar het oproepen tot een moord om de cartoonwedstrijd te verhinderen en een geldbedrag uitloven om de organisator van die wedstrijd te doden, moet wat het OM betreft heel zwaar bestraft worden’, aldus de aanklager.

Vrije voeten

Het is de eerste keer dat het OM iemand die woonachtig is in het buitenland vervolgt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. Latif verscheen niet op de zitting en stuurde ook geen advocaat. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan, dus als het komt tot een veroordeling zal Latif in eigen land op vrije voeten blijven.

Eerder werden twee anderen al veroordeeld voor hun rol in de onrust rondom de cartoonwedstrijd van Geert Wilders. De Afghaanse Jawed S., die in augustus 2018 twee Amerikaanse toeristen neerstak omdat de Nederlandse regering Wilders niet tegenhield, werd veroordeeld tot 27 jaar cel. De Pakistaan Junaid I. kreeg tien jaar gevangenisstraf voor zijn bedreigingen aan het adres van de PVV-leider.