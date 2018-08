OM eist 10 jaar cel voor ‘beroepscrimineel’ – Klaas Otto ontkent alle beschuldigingen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Breda tien jaar celstraf geëist tegen Klaas Otto (50), oprichter van motorclub No Surrender. Officier van justitie Ingeborg van Dorst omschreef de autohandelaar uit Bergen op Zoom als ‘een beroepscrimineel’ die van witwassen, afpersing, mishandeling en intimidatie ‘zijn verdienmodel’ heeft gemaakt.

Otto zelf ontkent dinsdag tijdens de zitting in Breda alle beschuldigingen aan zijn adres. Volgens hem komen de belastende verklaringen tegen hem van enkele criminelen die hem erin willen luizen en voor langere tijd achter de tralies proberen te krijgen. Hij heeft volgens eigen zeggen niemand afgeperst, mishandeld of bedreigd. Wel kan hij mensen flink ‘afblaffen’ of ‘uitschelden’ als ze hun financiële verplichtingen niet nakomen, onderstreepte hij tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.

Aanklager Van Dorst erkende in het requisitoir dat slachtoffers die belastende verklaringen hebben afgelegd ‘zelf ook niet van onbesproken gedrag of zelfs crimineel zijn’. Maar zij noemt dat niet relevant voor de feiten: ook criminelen die elkaar iets aandoen – ook wel omschreven als ‘crimineel kannibalisme’ - zijn strafbaar. Zij onderstreepte dat politie en justitie veel moeite hebben gehad om voldoende bewijs te vergaren: ‘Meerdere getuigen durven niet te verklaren uit angst voor meneer Otto.’

Volgens het OM is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte een autohandelaar in het Belgische Poppel van maart 2013 tot maart 2015 heeft afgeperst en mishandeld. Joop M. was volgens officier Van Dorst uiteindelijk zo wanhopig en ten einde raad dat hij op 20 maart 2015 Otto door het wc-raampje van zijn huis in de hals schoot. De man is hiervoor door de rechtbank van Turnhout veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.

Handgranaat

Een andere autohandelaar, Danny van der G. uit Bergen op Zoom, heeft verklaard dat hij van september 2014 tot februari 2015 werd afgeperst en mishandeld. Volgens hem heeft Otto hem met een stok of knuppel geslagen, waardoor ‘zijn jukbeen los is geraakt van zijn schedel’. Hij heeft daarvan nog steeds last van. Zijn advocaat eiste tijdens de zitting afgelopen vrijdag een schadevergoeding van 273 duizend euro.

Volgens het OM is Otto ook de opdrachtgever van de brandstichting in de woning van een andere crimineel, Jack J., en het gooien van een handgranaat onder de auto van diens schoonouders in maart 2012. Ook hier zou het gaan om een conflict over geld. Jack J. was kort daarvoor al naar het buitenland gevlucht.

Toch is het de vraag of de rechtbank de juridische bewijslast in deze zaken sterk genoeg acht. Het OM leunt sterk op de verklaringen van de slachtoffers. De meeste getuigen durfden slechts te verklaren dat de mannen zichtbaar ‘bont en blauw’ of ‘het ziekenhuis in’ waren geslagen. Officier Van Dorst sprak van ‘een overweldigende angst’ bij getuigen om iets te zeggen over Otto, uit angst voor hun leven of dat van hun gezin.

Volgens het OM heeft iemand uit de entourage van Otto zelfs een ton geboden aan Joop M. om zijn verklaring in te trekken of aan te passen. Ook Danny van der G. wilde op een gegeven moment zijn verklaring weer intrekken. Zelfs kickbokser Rico Verhoeven, vriend van Danny, wilde volgens aanklager Van Dorst ‘geen verklaring afleggen omdat hij de reputatie van Otto kent’.

Keeltje eraf

Het OM heeft echter ook tapgesprekken waarin Otto en zijn ‘rechterhand’ Janus de V. slachtoffers verbaal bedreigen. ‘Iedereen die van me steelt, maak ik dood’, zegt Otto bijvoorbeeld tegen Danny. Of: ‘Daarvoor vinden ze wel eens iemand langs de weg, snap je, keeltje eraf en zo.’ Allemaal ‘ruige praat’, aldus de hoofdverdachte voor de rechtbank, zo praten ‘wij van het kamp’ nu eenmaal.

Tijdens het requisitoir liet het OM twee geluidsfragmenten horen – wat ongebruikelijk is – waarin Otto steeds dreigender taal uit. ‘Hij is manipulatief, intimiderend en gewelddadig’, aldus aanklager Van Dorst. ‘Hij kan heel snel omzwaaien van innemend tot dreigend en intimiderend.’

De andere officier van justitie Koert van Damme ging uitgebreid in op het witwassen. Hij noemde de autohandel van Otto ‘één grote witwasmachine’. Volgens het OM is er sprake van zeker negen ton aan ‘fictieve leningen’ en andere ‘schijnconstructies’. Ook zijn er verdenkingen bij de in- en verkoop van zo’n veertig auto’s, waarmee zeker zeven ton is gemoeid. ‘Witwassen is de motor van crimineel handelen’, aldus Van Damme.

Volgens Otto heeft het OM geen kaas gegeten van de autohandel. Hij erkende dat alle auto’s en leningen (waarvan twee leningen zelfs van twee ton) contant zijn afgehandeld, maar dat is volgens hem niet ongebruikelijk. Zijn advocaten vinden dat het OM geen spat bewijs heeft tegen hun cliënt. Zij menen dat de Bergenaar door justitie wordt ‘gedemoniseerd’ en ‘het uithangbord van de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit’ is geworden.