OM eist 10 jaar cel tegen moeder wegens dood Sharleyne (8)

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onder de flat in Hoogeveen, waar zij met haar moeder woonde op de tiende verdieping.

‘Het OM is van oordeel dat verdachte, en zij alleen, verantwoordelijk is voor de dood van haar dochter’, aldus de officier van justitie maandag tijdens de vierde en laatste zittingsdag in de rechtbank in Assen. Volgens justitie is er sprake van doodslag. Niet van moord, omdat voorbedachte rade niet bewezen kan worden.

Zwijgrecht

De inmiddels 38-jarige Hélène J. heeft vooral gebruikgemaakt van haar zwijgrecht, maar wel altijd ontkend haar dochter te hebben gedood. Ze werd de betreffende nacht in beschonken toestand aangehouden als verdachte.

Drie maanden later staakte justitie haar vervolging wegens gebrek aan bewijs. Volgens het OM viel niet vast te stellen of Sharleyne van de flat was gesprongen, gevallen of gegooid.

Daarop begon de vader van Sharleyne, Victor Remouchamps, een artikel 12-procedure om justitie te dwingen Hélène J. alsnog te vervolgen. Begin 2017 stelde het gerechtshof in Leeuwarden hem in het gelijk. Volgens het hof was er ‘een redelijk vermoeden’ dat de moeder betrokken was bij de dood van haar dochter.

Na aanvullend onderzoek is het OM nu wel overtuigd: Hélène J. heeft haar dochter omgebracht. Een nieuwe getuige zou J. en Sharleyne rond middernacht hebben horen praten, terwijl J. beweerde dat ze sliep.

Een nieuwe forensisch deskundige ziet in de verwondingen in de hals en ogen van Sharleyne bovendien indicaties van (een poging tot) verwurging voor haar noodlottige val van grote hoogte. Dat is het scenario van het OM.

Bovenal zijn alternatieve scenario's - een ongeluk of zelfdoding - volgens justitie nagenoeg uitgesloten. De reling op de galerij van de flat zou te hoog zijn voor een klein meisje om onbedoeld overheen te vallen. Sharleyne was ondanks de moeilijke omstandigheden waarin zij door de vechtscheiding van haar ouders opgroeide bovendien een vrolijk meisje dat met plezier naar school ging.

Blijft over een levensdelict. ‘Er is sprake van een misdrijf. En in dat scenario wijst alles op verdachte’, meent het OM. Er zijn geen aanwijzingen dat er die nacht in de flat andere personen aanwezig waren dan Sharleyne en haar moeder. Op de pyjama van Sharleyne is enkel haar eigen DNA en dat van haar moeder gevonden.

Naar een motief blijft het gissen. ‘Waarom? We weten het niet.’ Door de vechtscheiding van haar ouders waren er verschillende hulpverleners betrokken bij het gezin. In 2015 kwamen er verschillende zorgmeldingen binnen. Hélène J. had een drankprobleem. Ondertoezichtstelling van Sharleyne dreigde.

‘Verdachte had momenten waarop zij geen goede moeder was’, aldus het OM. De dag voor het verjaardagsfeestje van haar dochter vertrok ze opeens naar het buitenland, waarbij zij Sharleyne alleen achterliet in de flat en de sleutel bij een buurman bracht bij wie het meisje van jeugdzorg niet meer mocht komen.

Directe getuigen of bewijzen dat J. haar dochter ombracht, zijn er niet. Tussen het drietal geraadpleegde forensisch deskundigen bestaat bovendien geen overeenstemming.

Maar volgens justitie gaat het niet om de vraag of een ander scenario dan een levensdelict denkbaar is, maar of een alternatieve lezing aannemelijk is. ‘Het bewijs roept om een ontzenuwende verklaring, maar die is uitgebleven.’

De (niet-biologische) vader van Sharleyne, Victor Remouchamps, is overtuigd van de schuld van zijn ex. Hij eist 100 duizend euro smartengeld wegens het oplopen van een posttraumatisch stresssyndroom en shockschade.

Het OM vindt 30 duizend euro genoegdoening redelijker, al wees de officier erop dat de zaak niet ter zitting was gekomen zonder de inspanningen van de vader en zijn vriendin. Toen de officier wees op het gemis dat vader ervaart, schoot verdachte J. uit haar slof: ‘Hou toch op man, met zijn leed.’

Vanmiddag is het woord aan de advocaat van Hélène J., die haar onschuld zal bepleiten. J. zegt dat ze niet weet wat er is gebeurd. Het oordeel van de rechtbank volgt over drie weken.