OM dwarsboomt slachtoffer dat succesvol hoger beroep afdwong

Het slachtoffer was tijdens de rechtszaak over de bedreigingen ten onrechte door de rechter in haar spreekrecht beperkt. Na vrijspraak van de verdachte wilde de aanklager, ondanks aandringen van de advocaat van het slachtoffer, niet in beroep gaan.

De voorzieningenrechter oordeelde op 4 juli dat het slachtoffer geen eerlijk proces heeft gehad, en maande het OM in beroep te gaan ‘op de juiste gronden’. Dat was een opmerkelijke uitspraak: het was de eerste keer dat een slachtoffer, die geen procespartij is, via een kort geding toch een hoger beroep wist af te dwingen.

Geschonden slachtofferrecht

Conform het vonnis tekende het OM beroep aan, maar wil dat ‘na heroverweging’ weer intrekken. Tijdens het tweede kort geding, maandag, eiste advocaat Selçuk Ikiz namens het slachtoffer onder meer een verbod op intrekking van het beroep. De voorzieningenrechter zei ‘niet op de stoel van het OM te kunnen gaan zitten’ en wees de eis af: ‘Mijn taak als civiele rechter houdt hier op.’

‘Dat betekent dat een slachtoffer wiens rechten zijn geschonden, nergens terecht kan’, zegt advocaat Ikiz.’ En dat het OM het kennelijk belangrijker vindt dat een verdachte niet een tweede keer voor de rechter moet verschijnen, dan dat een geschonden slachtofferrecht wordt hersteld.’ Volgens hem had de strafrechter tot een ander oordeel kunnen komen in de zaak over de burenruzie, als het slachtoffer ‘onduidelijkheden’ tijdens de zitting had verduidelijkt.

Ikiz heeft het OM verzocht het beroep over de strafzaak niet in de trekken totdat een hogere rechter zich erover heeft gebogen. Tegelijkertijd gaat hij tegen het vonnis van de kortgedingrechter in beroep bij het gerechtshof Den Haag.