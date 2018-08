OM doet geen onderzoek naar mogelijke verkrachting PVV-raadslid Dille

Dille plaatste maandag een filmpje op Facebook waarin ze zei in maart 2017 te zijn ontvoerd en verkracht door een groep moslimmannen. Donderdag benam het PVV-raadslid (53) zich het leven. Het OM heeft verklaard dat Dille eerder consequent heeft aangegeven geen aangifte te willen doen en geen bemoeienis van de politie te willen. ‘Ze heeft om die reden ook niet meer informatie willen verstrekken op basis waarvan ambtshalve en onderzoek gestart had kunnen worden’, verklaarde het OM.

Volgens het OM heeft de politie Dille eind vorig jaar benaderd om aangifte te doen, nadat zij iemand in haar omgeving over het geweldincident had verteld. De gemeente stelt dat zowel de burgemeester als de politie meerdere malen met Dille heeft gesproken en dat zij haar hebben aangemoedigd om aangifte te doen. ‘Om redenen die wij niet kennen, heeft zij dat niet gedaan’, aldus de drie.

Ook Dilles claim dat de Haagse ex-PVV’er Arnoud van Doorn achter de ontvoering en verkrachting zat, zal niet worden onderzocht. Van Doorn noemde Dilles dood donderdag een ‘trieste zaak’. Voor haar dood zei Van Doorn zich niet te willen ‘verlagen’ tot een inhoudelijke reactie op Dilles beschuldiging aan zijn adres.

Mochten er nog aanwijzingen komen die alsnog aanknopingspunten bieden, dan zullen die serieus worden genomen, aldus politie en OM.