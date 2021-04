OM doet dringend beroep op Jos B.: kom met aannemelijke, verifieerbare verklaring

De moeder van Nicky Verstappen en Peter R. de Vries na de uitspraak van de rechtbank in Maastricht, vorig jaar november. Beeld Marcel van den Bergh

Om duidelijkheid te krijgen in deze kwesties is Jos B. twee weken geleden nog een keer verhoord door de politie, voor de vijftiende keer. ‘Dat was geen tactische zet’, zei advocaat-generaal Eefje Verheijen. Het verhoor was bedoeld om de verdachte alsnog de kans te geven om met een aannemelijke, verifieerbare verklaring te komen. Vorig jaar hechtte de rechtbank in Maastricht geen geloof aan de videoverklaring die B. aflegde en veroordeelde hem tot een celstraf van 12,5 jaar.

‘Het verhoor was een aanbod, een uitgestoken hand die niet is gepakt’, aldus Verheijen. Jos B. heeft alleen enkele vragen over hoe het met hem gaat, beantwoord. En hij heeft gezegd dat hij het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank en dat hij het einddossier niet heeft gelezen. ‘Maar vragen over de zaak, over de kluisverklaring, over de videoboodschap en over het aantreffen van Nicky heeft hij niet beantwoord’, aldus de advocaat-generaal. ‘Hij heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht. Dat is geen beeld dat wij willen neerzetten, dat is een feit.’

Tweede videoboodschap

Volgens het OM heeft Jos B. samen met zijn advocaat Gerald Roethof nog een tweede videoboodschap opgenomen. Maar die heeft de verdediging niet ingebracht tijdens de rechtszaak vorig jaar omdat de verklaring ‘minder authentiek’ zou zijn. ‘Als die antwoorden in de tweede videoboodschap liggen, kom er dan mee’, aldus Verheijen.

Jos B. had het tijdens de rechtszittingen vorig jaar ook over een kluisverklaring en ‘een troefkaart’ die hij nog achter de hand houdt. ‘Als je stelt dat je onschuldig bent, waarom dan iets achter de hand houden dat je onschuld kan onderbouwen?’, aldus de advocaat-generaal.

Ook haar collega Gerard Sta probeerde de verdachte te verleiden om met een verklaring te komen: ‘U zegt alleen: de rechtbank en wij hebben het verkeerd gezien, ik ben onschuldig. Leg dan uit waarom wij het anders moeten zien?’

Na het betoog van het OM wendde de voorzitter van het gerechtshof zich direct tot de verdachte: ‘U mag reageren.’ Maar Jos B. schudde het hoofd: hij wil niet reageren.

Onderzoekswensen

Tijdens de regiezitting kwam de verdediging met meerdere onderzoekswensen, zoals het horen van getuige-deskundigen. Ook vroeg advocaat Roethof aan het gerechtshof om het OM niet ontvankelijk te verklaren voor de vervolging van zijn cliënt wegens het bezit van kinderporno. Want dat feit is pas ten laste gelegd, nadat Jos B. al was uitgeleverd door Spanje aan Nederland. Volgens het OM hebben de Spaanse autoriteiten later alsnog toestemming gegeven om Jos B. ook te vervolgen wegens kinderporno.

De rechtbank in Maastricht heeft hem afgelopen november concreet veroordeeld tot een halfjaar cel voor het bezit van kinderporno. Voor het misbruiken en ontvoeren van Nicky, met de dood van de jongen tot gevolg, kreeg hij twaalf jaar cel. Het gerechtshof zal komende vrijdag zijn beslissing bekendmaken over zowel de onderzoekswensen als de wel/niet ontvankelijkheid van het OM inzake de kinderporno. De inhoudelijke behandeling in hoger beroep wordt pas in de tweede helft van dit jaar verwacht.