Om doelstellingen Parijs te halen, moeten landen hun klimaatinspanningen verdrievoudigen

Volgens een nieuw VN-rapport, dat zojuist is verschenen, zijn landen niet op koers om de doelstellingen van het Parijs-akkoord waar te kunnen maken. Om de opwarming van de aarde deze eeuw onder de 2 graden te houden, moeten de huidige klimaatinspanningen verdrievoudigen. De ‘technische haalbaarheid’ om de opwarming tot 1,5 graden te beperken – een veel wenselijkere doelstelling – is snel aan het slinken: dan moeten de huidige inspanningen zelfs vervijfvoudigen. Volgens het wereldklimaatpanel IPCC wordt dat ‘heel, heel lastig’.

Lees verder onder de graphic

In 2017 nam de wereldwijde uitstoot van het broeikas CO 2 weer toe, nadat die in de voorgaande drie jaren was gedaald. Daardoor is de zogeheten emission gap groter dan ooit: de kloof tussen de uitstoot in 2030 bij gelijkblijvend klimaatbeleid en het niveau dat nodig is om de opwarming op maximaal 2 graden te houden. Als deze kloof tegen die tijd niet is overbrugd, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat die doelstelling nog gehaald kan worden.

De bevindingen van het rapport verschijnen aan de vooravond van de VN-klimaattop die dit weekend in Polen begint. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zijn druk aan het lobbyen om de klimaatambities juist af te zwakken in plaats van te versterken.

‘De wetenschap is helder: overheden moeten nu snel in actie komen’, aldus VN-milieudirecteur Joyce Msuya. Het rapport suggereert daar een aantal opties toe: een combinatie van hogere belastingen op fossiele brandstoffen en subsidies op milieuvriendelijkere alternatieven moeten investeringen in de energiesector stimuleren.

Bij het Parijs-akkoord in 2015 hebben bijna tweehonderd landen afgesproken dat de opwarming van de aarde deze eeuw in ieder geval tot 2 graden ten opzichte van het pre-industriële niveau beperkt moet worden. Een verdere opwarming zou catastrofale gevolgen kunnen hebben.