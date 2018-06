OM Curaçao heeft nieuw bewijs tegen vermeende opdrachtgevers in zaak Helmin Wiels

Helmin Wiels (rechts) werd in 2013 doodgeschoten toen hij vis ging kopen op het strand van de wijk Marie Pampoen in Willemstad. Foto ANP

Aan de orde was de zaak in hoger beroep tegen Burney F. Hij geldt als de ‘moordmakelaar’ in de zaak-Wiels. Vorig jaar is hij tot 25 jaar cel veroordeeld. F. zou de eveneens veroordeelde Elvis K. opdracht tot de moord hebben gegeven. Maar volgens het OM handelde Burney F. in opdracht van andere, machtige personen.

De naam die daarbij het meest valt, is die van George Jamaloodin, een vroegere minister van Financiën op Curaçao. Jamaloodin, een politicus van de partij MFK van oud-premier Gerrit Schotte, is naar Venezuela vertrokken en nog steeds niet uitgeleverd. Volgens rechter Tjarda van der Spoel zal Jamaloodin naar verwachting ‘niet op korte termijn’ naar Curaçao terugkeren.

Gokmaffia

En dat terwijl het Openbaar Ministerie vorig jaar al duidelijk maakte dat het zeer waarschijnlijk is dat Burney F. in opdracht van Jamaloodin handelde. Helmin Wiels had in het openbaar veel kritiek op hem geleverd en dreigde kort voor zijn dood documenten openbaar te maken die de betrokkenheid van onder anderen Jamaloodin zou bewijzen bij witwaspraktijken van de gokmaffia.

In de zitting in hoger beroep kwamen woensdag de advocaten-generaal van het OM met nieuwe bewijzen tegen Jamaloodin. In zijn requisitoir sprak Gert Rip onder meer over de ‘uiterst belastende’ verklaring van een nieuwe getuige, volgens wie Jamaloodin aan F. een hoog bedrag heeft betaald voor de moord op Wiels. Maar volgens Marije Vaders, de advocate van F., heeft het OM woensdag ‘niets nieuws’ ter tafel gebracht. Vaders houdt donderdag haar pleidooi.

Op Curaçao bestaat groeiende frustratie over het feit dat jaren na de moord op Wiels, die op Curaçao tot grote maatschappelijk beroering leidde, de echte opdrachtgevers hiertoe nog altijd buiten schot blijven. Het OM echter zegt al die tijd ‘onafgebroken onderzoek’ te hebben gedaan naar de aanslag. Om de zaak ‘goed en zorgvuldig’ uit te zoeken, is ‘heel veel tijd’ nodig, aldus advocaat-generaal Leomar Angela. ‘Er zijn powers that be in deze kleine samenleving die zo verderfelijk zijn, dat zij ons werk moeilijk maken.’ Maar ‘het komt goed’, zo meent een bron die zeer dicht bij het onderzoek is betrokken.