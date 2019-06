OM Curaçao eist dertig jaar tegen oud-politicus Jamaloodin voor moord op Helmin Wiels

Helmin Wiels (rechts). Beeld ANP

Op zondagmiddag 5 mei 2013 klonken op het volksstrand Marie Pampoen kort na elkaar luide schoten. Het doelwit bleek Helmin Wiels, de leider van de partij Pueblo Soberano. Zijn lijk kende ‘tien schotkanalen’, afkomstig van negen of tien kogels. De politieke moord zette het Caribische eiland op zijn kop.

De schutter, Elvis ‘Monster’ K., zit inmiddels een levenslange gevangenisstraf uit. De man die de moord organiseerde, Burney ‘Nini’ F., heeft tot in hoger beroep 26 jaar tegen zich horen eisen. Maar tot op de dag van vandaag is niet bewezen wie de opdrachtgevers waren voor de moord. Met het proces tegen George Jamaloodin (51) hoopt het OM hiermee een begin gemaakt te hebben. De vraag is wel of rechter Stephan van Lieshout de tombola aan vermeende bewijzen als wettig en overtuigend zal zien.

Volgens Jamaloodin zelf kan dat onmogelijk zo zijn. Hij begon zijn ondervraging met het pardoes bekennen van een andere misdaad: het stelen van ruim 200 duizend euro uit een subsidiepot, bedoeld voor een sportveldje. Dat geld liet hij later via een bank in Estland grotendeels terugkomen. Maar bij het onderzoek naar de moord lijdt het OM volgens hem aan ‘tunnelvisie’: hij moest en zou beschuldigd worden.

George Jamaloodin achtte zich lange tijd vrijwel onaantastbaar. Volgens het OM leidde dat steeds meer tot ‘schaamteloos’ gedrag, zoals bij het inderhaast opstellen van een zeer gunstige ‘inkeerregeling’ voor mensen die, zoals zijn halfbroer, hun geld buiten het bereik van de Curaçaose belastingen hielden. Toen hij in het vizier van het OM kwam, vluchtte hij naar Venezuela. Daar is hij tot zijn uitlevering vastgezet, maar zou hij een ‘luxe leven’ met prostituees en drank hebben geleid.

Het werk van tientallen rechercheurs, die voor honderden verhoren en duizenden pagina’s verslagen hebben gezorgd, kwam bij de zitting deze week vooral neer op de betekenis van één woord: ‘uniformen’. Het is afkomstig uit de sms-correspondentie tussen ‘moordmakelaar’ Burney F. en Jamaloodin. Volgens de openbare aanklagers is het woord codetaal voor ‘huurmoordenaars’. Volgens een andere getuige zou George Jamaloodin eerder al over Helmin Wiels hebben gezegd: ‘Ik zal die klootzak laten vermoorden.’ Volgens Jamaloodin klopt dit niet.

Gewraakte sms

‘Wanneer kan ik je zien, zodat ik kan beginnen met werken. Vriend, ik heb de uniformen al’, zo luidt de tekst van de gewraakte sms van F. aan Jamaloodin. De rechter wilde weten over welk ‘werk’ het precies ging en wat het verband is tussen dat werk en de ‘uniformen’. De antwoorden van de even breedsprakige als vaak vage Jamaloodin klonken niet altijd verhelderend.

Jamaloodin zou de uitvoerders van de moord in totaal een miljoen Antilliaanse guldens, zo’n 500 duizend euro, hebben beloofd. Dat geld, in cash, zou afkomstig zijn van hem en mogelijk ook zijn halfbroer Robbie dos Santos. In dat verband zijn eveneens de namen genoemd van de politicus Amparo dos Santos, een andere broer, en van Gerrit Schotte, de eerste premier van het autonome eiland Curaçao en de man die inmiddels voor drie jaar in de cel zit wegens corruptie en ambtelijk misbruik.

Schotte en de broers Dos Santos staan momenteel niet terecht, zo onderstreepte officier van Justitie Gert Rip. Maar met hun namen wordt wel meer duidelijk over het mogelijk motief voor de moord op Helmin Wiels, de man die weliswaar beveiliging kende, maar op de dag van zijn dood zonder lijfwacht op het strand verscheen.

De partijen van Schotte en Wiels waren in een politieke strijd verwikkeld. Wiels heeft Jamaloodin meer dan eens vernederd en ‘een clown’ genoemd. En vooral gold dat Wiels in bedekte termen duidelijk had gemaakt dat hij documenten openbaar ging maken die zeer belastend zouden zijn voor de ‘gokmaffia’ op Curaçao, waarvan met name Robbie dos Santos als een leider geldt.

Het OM heeft de rechter ‘misleid’, meent Jamaloodin. Zijn advocaat, Eldon Sulvaran, sprak in dat verband over bewust onjuiste informatie, het afkopen van getuigenissen, en het vernietigen van verklaringen. Verwijzend naar de verwoesting door de orkaan op Sint Maarten, zei Sulvaran dat het OM van de zaak een ‘juridische Irma’ heeft gemaakt.

De uitspraak is waarschijnlijk over drie weken.