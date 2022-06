OM bij start slotbetoog Marengo-proces : ‘Nabestaanden durfden hier niet te komen’

Beveiliging bij de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Daar is het Openbaar Ministerie aan het slotbetoog begonnen in het monsterproces Marengo. Beeld Koen van Weel / ANP

‘Geen enkele nabestaande heeft het aangedurfd in de zittingszaal aanwezig te zijn.’ Met deze woorden begon de officier van justitie woensdag het slotbetoog in het liquidatieproces Marengo, tegen Ridouan T. en zestien andere verdachten. ‘Niemand heeft het aangedurfd het spreekrecht uit te oefenen’, zei ze. ‘Nabestaanden zullen u niet vertellen wie hun zoon of geliefde was, wat hij heeft betekend en hoe hij wordt gemist. Daarom zullen wij daarbij stilstaan.’

Tot de slachtoffers van T.’s veronderstelde criminele organisatie behoorden Samir Erraghib, die in IJsselstein werd geliquideerd in zijn auto, met zijn 7-jarige dochter naast zich, misdaadblogger Martin Kok en Ranko Scekic. Die laatste was in Overvecht in de tuin bezig met een konijnenhok toen werd aangebeld. Even later werd hij op straat doodgeschoten.

In een periode van zeventien maanden die in dit proces aan de orde is, zijn volgens het OM zes mensen vermoord en is geprobeerd zeven mannen te vermoorden. ‘Die aantallen zijn onvoorstelbaar. Als alles was gelukt, was er bijna een moord per maand gepleegd.’

Wraak was bijna altijd het motief, stelt de officier. ‘Wie praat, die gaat’, is het credo in het criminele milieu. De slachtoffers zijn geliquideerd omdat zij hadden gepraat of om te voorkomen dat ze dat zouden gaan doen. Met één uitzondering: Hakim Changachi (31), die voor een ander werd aangezien.

De rechtszaal zat woensdag vol: T. en vijftien andere verdachten waren aanwezig in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Saïd R. volgde de zitting van afstand, via een videoverbinding. Voor het requisitoir zijn tien zittingsdagen uitgetrokken. De strafeisen worden verwacht op 28 juni.

Kroongetuige

Het Marengo-proces begon in maart 2018 met een eerste inleidende zitting. Toen maakte justitie bekend dat het over een kroongetuige beschikt. Spijtoptant Nabil B. behoorde volgens het OM tot de bende van T. Hij legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering.

Nog geen week na de zitting in maart 2018 werd Nabils broer Reduan B. doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op advocaat Derk Wiersum, in juli 2021 werd Peter R. de Vries doodgeschoten. De Vries trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. ‘B. heeft een hoge prijs betaald’, aldus de aanklaagster.

Het OM beschikt over een enorme hoeveelheid pgp-berichten tussen de diverse verdachten: versleutelde communicatie die door forensisch specialisten leesbaar is gemaakt. De berichten zijn ‘onthullend en ontluisterend’, zei de aanklaagster, en laten zien ‘hoe weinig een mensenleven voor de verdachten betekent’.