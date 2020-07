OM: Bij motorclub Caloh Wagoh kon je laten moorden op bestelling

Rechters voorafgaand aan een nieuwe zittingsronde in het Justitieel Complex Schiphol, in het liquidatieproces dat zich concentreert op motorclub Caloh Wagoh. Beeld ANP

Dat zei de officier van justitie maandag tijdens een pro forma-zitting in het liquidatieproces ‘Eris’. In dit strafproces verdenkt het Openbaar Ministerie twintig verdachten van betrokkenheid bij een reeks liquidaties. Verschillende verdachten zijn lid van de motorclub Caloh Wagoh. Zij vormen volgens justitie een criminele organisatie die geld verdient met het plegen van moorden op bestelling.

Een van die verdachten in dit proces, de 36-jarige Tony de G., heeft als kroongetuige belastende verklaringen tegen de mede-oprichter van de motorclub afgelegd. Volgens de kroongetuige nam die moordopdrachten aan van Ridouan T., de hoofdverdachte van een reeks liquidaties tot 2017, die in december in Dubai werd opgepakt. In het Eris-proces, waarin Caloh Wagoh een centrale rol speelt, gaat het om liquidaties van na 2017.

Hoofdverdachte Delano R. wordt onder meer verdacht van het uitzetten, voorbereiden en plegen van een reeks liquidaties in de onderwereld. Motorclub Caloh Wagoh wordt de makelaar van de onderwereld genoemd, omdat er een liquidatie kon worden 'besteld’. Hoofdverdachte R. zou het gros van de opdrachten hebben aangenomen en diverse moordcommando’s op pad hebben gestuurd om de klus te klaren. De manier waarop er over mensenlevens wordt gesproken is volgens de officier van justitie ‘ronduit schokkend’.

Klant

Ridouan T. zou de belangrijkste ‘klant’ van de bende zijn geweest. Het OM vervolgt T. niet in het Eris-proces, maar gaat dat later mogelijk alsnog doen. Volgens de aanklager stuurde de 50-jarige Delano R. liquidaties aan, en werd hij bijgestaan door Greg R. (71, vader van een tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar) als ‘consiglière’.

Het OM put bewijs uit de verklaringen van de kroongetuige en uit een ‘onvoorstelbare’ hoeveelheid onderschepte pgp-berichten (pretty good privacy), van telefoons waarvan criminelen dachten dat ze niet konden worden afgeluisterd. Daarin wordt openlijk gecommuniceerd over het plegen van moorden op bestelling.

Op 3 juli maakte de politie bekend dat ze samen met de Franse politie opnieuw een versleutelde communicatiedienst heeft gekraakt. Het programma EncroChat werd veel door criminelen gebruikt. Door het omzeilen van de versleuteling kon de politie meekijken met geheime communicatie. Dat leidde onder meer tot tientallen aanhoudingen in Nederland, en tot de ontdekking van de martelkamer in een zeecontainer in het Brabantse dorp Wouwse Plantage.

Tandartsstoel in de martelkamer die werd ontdekt bij een inval in een loods in het Brabantse Wouwse Plantage. Omliggende zeecontainers waren als cel ingericht. Beeld ANP Handouts