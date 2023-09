OM biedt excuses aan voor onjuiste identificatie klimaatactivisten die leidde tot waarschuwing

Actievoerders van Greenpeace en Extinction Rebellion bezetten een afgesloten deel van Schiphol, november vorig jaar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De zeven mensen kregen eind juli een waarschuwingsbrief van het OM waarin werd gesteld dat ze bij de demonstratie verboden terrein hadden betreden. Het OM schreef niet tot vervolging over te gaan, maar dat bij een herhaling wel te zullen doen. Bovendien kwamen de mensen terecht op lijsten van het OM en de Koninklijke Marechaussee, die verantwoordelijk is voor de veiligheid op Schiphol. Hoe de identificatie had plaatsgevonden, was onduidelijk.

Bestuurskundige Kirsten Verdel was een van de zeven mensen die de brief ontving, maar niet bij de demonstratie aanwezig was. Ze vertelde eerder aan de Volkskrant dat ze zelf moest aantonen dat ze die dag elders was. ‘Een omgekeerde bewijslast; idioot, natuurlijk.’ Tijdens een gesprek met de Marechaussee kreeg ze een foto te zien van een vrouw met sluik blond haar en met roze strepen op haar gezicht. ‘Ik moest keihard lachen omdat die vrouw in de verste verte niet op mij lijkt.’

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Verdel kreeg te horen dat de identificatie mensenwerk was, en dat er geen gezichtsherkenningssoftware bij was gebruikt. In de verklaring van donderdag gaat justitie niet in op de precieze wijze van identificatie, maar schrijft ze die is uitgevoerd door de Marechaussee op basis van politie-informatie en sociale media. ‘Het OM betreurt dat het hier niet goed is gegaan en zal er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen.’

Achteraf identificeren

Tijdens de demonstratie van Greenpeace en Extinction Rebellion op 5 november 2022 betraden meer dan 400 klimaatactivisten het afgesloten deel van Schiphol en ketende een aantal van hen zich vast aan de daar opgestelde privévliegtuigen. Ruim tweehonderd van hen werden gearresteerd. Bij een deel van hen was het niet mogelijk om ze te identificeren, omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden en lijm op hun vingertoppen hadden gesmeerd. De Marechaussee probeerde dat daarom achteraf te doen.

‘Dat het hier niet goed is gegaan, is verontrustend en daar bieden we onze excuses voor aan. Vanuit het OM zijn we uiteraard met de Marechaussee in gesprek gegaan over hoe dit zo heeft kunnen lopen’, aldus plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Corien Fahner.

Veel vragen

De Marechaussee gaat uitzoeken hoe de identificatie precies in zijn werk is gegaan. Naar aanleiding daarvan zal het OM waar nodig de wijze van identificeren aanpassen, zo laat een woordvoerder weten. Daarnaast zal het OM alle gegevens van de zeven personen verwijderen, en de Marechaussee en politie vragen hetzelfde te doen.

De zeven mensen hebben allemaal een brief thuisgekregen waarin het OM de gang van zaken toelicht. Maar Verdel laat in een reactie weten dat ze met veel vragen achterblijft, bijvoorbeeld over hoe de identificatie is misgegaan en hoe het OM iets dergelijks in de toekomst denkt te voorkomen. ‘Ik heb aan dit alles veel tijd moeten besteden, veel stress ervaren en ik maak me vooral zorgen voor anderen die, vaak zonder het te weten, door dit type fouten zomaar op een lijst komen met soms zeer verstrekkende gevolgen.’