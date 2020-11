OM: beschieting Saoedische ambassade was mogelijk terreurdaad

Politie doet onderzoek bij de Ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag nadat deze is beschoten. Beeld ANP

De ambassade werd donderdag beschoten. Uren later hield de politie de verdachte aan in zijn woonplaats Zoetermeer. De man is een bekende van de politie. Hij werd eerder veroordeeld tot een geldboete omdat hij het ambassadegebouw had beklad.

Bij de beschieting vroeg in de ochtend raakte niemand gewond. Wel werd het pand geraakt door diverse kogels. In diverse ramen waren kogelinslagen te zen. Het OM verdenkt de man van ‘het plegen van geweld tegen een gebouw van een internationaal beschermd persoon, poging tot moord dan wel doodslag op de bewaker van dit gebouw en bedreiging, alles met een terroristisch oogmerk.’

Het onderzoek is nog niet afgerond. De politie is nog op zoek naar ooggetuigen die de schutter hebben gezien toen de ambassade werd beschoten. Het motief voor de aanslag is nog niet duidelijk. Volgens buurtbewoners zou de verdachte een verwarde man zijn die last had van ‘stemmingswisselingen’. ‘Hij dacht dat hij de profeet was’, aldus een buurman tegen Omroep West.

‘Onacceptabel’

Volgens een andere buurman zou de man het vaker hebben gehad over het plegen van een aanslag. Hij zou het echter niet over de beschieting hebben gehad.

De Saoedische autoriteiten noemden de beschieting een ‘laffe daad’. De ambassade heeft Saoedische burgers in Nederland opgeroepen goed op te letten. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemde de beschieting direct ‘onacceptabel’. Hij sprak van een daad van ‘zinloos geweld’. ‘Dit hoort niet thuis in onze internationale stad van vrede en recht’, aldus de burgemeester vorige week. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde de aanval op de ambassade ‘zeer serieus’ op te nemen.