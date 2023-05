OM begint tegen Quincy Promes ook strafzaak om invoer 1.300 kilo cocaïne

Voetballer Quincy Promes in actie voor zijn club Spartak Moskou. Beeld Reuters

Promes staat in die zaak terecht met een medeverdachte uit Purmerend. Die is in april al aangehouden, maar het OM heeft niet eerder over die zaak gecommuniceerd. Maandag is een eerste regiezitting in de zaak die de naam Porto heeft gekregen. Daarbij is Promes niet aanwezig vanwege contractuele verplichtingen bij zijn Russische werkgever Spartak Moskou, maar vooral ook uit angst dat hij wordt aangehouden, wat hem zijn contract bij de voetbalclub zou kunnen kosten.

Om diezelfde reden was voormalig Ajacied Promes eerder dit jaar ook niet aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van de zaak waarin hij terecht staat voor de zware mishandeling van zijn neef. Hij wordt ervan verdacht zijn neef in zijn knie te hebben gestoken bij een familiefeest in Abcoude in de zomer van 2020.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Die zaak gaat ook maandag verder, na sinds maart te hebben stilgelegen. Dat hangt mogelijk samen met de cocaïnezaak waarin Promes nu voor de rechter moet komen. Een deel van het bewijs in de zaak over de steekpartij is afkomstig van getapte telefoongesprekken. Maar tot nu toe bleef steeds de vraag waarom Promes ten tijde van de steekpartij überhaupt afgeluisterd werd.

Het antwoord is zeer waarschijnlijk de cocaïnezaak. In juli 2020, toen de steekpartij plaatsvond, had het OM de voetballer mogelijk al op de korrel als betrokkene bij de invoer van twee grote partijen cocaïne. Het gaat om ladingen die via de Westerschelde naar Antwerpen zouden zijn vervoerd in januari van 2020. De ene lading betrof 650 kilo, de andere 712 kilo.

Mogelijk onrechtmatig

Het is denkbaar dat het bewijs in de zaak van de steekpartij bijvangst is van de taps in de smokkelzaak. Dat maakt het bewijs in de zaak over de steekpartij volgens Promes’ advocaten mogelijk onrechtmatig. In het dossier is alleen de beslissing van de rechter-commissaris toegevoegd dat er getapt mag worden, maar niet het verzoek van het OM waarom het Promes wilde afluisteren. Vanwege die onduidelijkheid ging de rechter twee weken na de strafeis van het OM akkoord met het verzoek van de verdediging om het onderzoek te heropenen.

In de taps zegt Promes onder meer dat hij tijdens het familiefeest de eer van een tante probeerde te herstellen. Zijn neef zou in 2016 een ketting ter waarde van 3.000 euro van zijn tante hebben gestolen. Ook zei Promes dat hij zijn neef had doodgestoken als Promes’ vader er niet tussen was gesprongen. Daarop verzwaarde het OM de aanklacht eerst naar poging tot moord, maar die werd later weer afgezwakt tot zware mishandeling.

Zijn neef raakte flink gewond aan zijn been. Ook claimt het slachtoffer posttraumatische stress te hebben opgelopen. In maart eiste het OM dat Promes twee jaar de celstraf vanwege zware mishandeling. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak om de cocaïnesmokkel begint, is nog niet bekend. Ook als Promes daar niet bij aanwezig is, kan de behandeling plaatsvinden.