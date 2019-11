OM: 20 jaar cel en tbs voor ‘liquidatie’ Hümeyra

Lees meer over Hümeyra

Rechtbankreportage: Verdachte Berkir E. zoekt vooral excuses

De verdachte van de moord op scholiere Hümeyra zocht tijdens de rechtbankzitting donderdag vooral excuses buiten zichzelf: hij was onder invloed van drank en drugs en wilde haar niet doden. Zijn ex-vriendin had haar gebruikt, ‘ze reden vaak langs mijn huis, elke dag, om mij te pesten’.

Analyse: Overheidsinstanties faalden

Politie, justitie en reclassering hebben fout op fout gestapeld in de aanloop naar de moord op Hümeyra, het 16-jarige meisje dat in december vorig jaar bij haar school in Rotterdam werd doodgeschoten door haar ex-vriend. Diverse overheidsinstanties zijn in deze zaak ernstig tekortgeschoten, oordeelde de Inspectie Justitie en Veiligheid in oktober.

Column: Stalking wordt nog steeds beschouwd als een ellendige privézaak

Het Inspectieonderzoek naar de aanpak van stalking door Bekir E., blijkt behalve vernietigend ook zeer Nederlands. De details die de Inspectie Justitie en Veiligheid opsomt, gaan niet alleen over dit meisje. Ze zeggen veel over de manier waarop we hier omgaan met het stalken en vermoorden van vrouwen, aldus Margriet Oostveen in de verslaggeverscolumn.

Demonstratie tegen geweld tegen vrouwen

Drie jonge vrouwen werden in december 2018 in Rotterdam vermoord. Het raakt een snaar, gezien de ruim zevenhonderd mensen die meelopen in een stille tocht .‘Nu het geweld zo dichtbij komt, besef je dat dit iedereen kan overkomen.’