OM: 15 mensen dood na verstrekking Middel X door Alex S. ‘Iedereen mag beslissen wat hij met zijn lichaam doet’

Rechtbanktekening van Alex S. tijdens de pro-formazitting. De 28-jarige Eindhovenaar wordt onder meer verdacht van het verkopen van een poeder waarmee je zelfmoord kunt plegen en overtreding van de geneesmiddelenwet door de levering van een antibraakmiddel. Beeld Adrien Stanziani

De rechter schorste woensdag de voorlopige hechtenis van S. Hij mag zijn zaak in vrijheid afwachten. Wel komt hij onder toezicht te staan van de reclassering en moet hij inzage geven in zijn telefoon-, mail- en bankgegevens. Ook heeft hij een contactverbod met drie medeverdachten, allen lid van Coöperatie Laatste Wil, de organisatie die strijdt voor een humaan levenseinde in eigen regie. S. moet van de rechter bovendien begeleid wonen en meewerken aan behandeling door de ggz; hij lijdt aan autisme.

Volgens justitie handelde Alex S. ‘jarenlang op grote schaal’ in het zelfdodingspoeder. De kopers waren tussen de 41 en 82 jaar, aldus het OM. S. stelde geen vragen, verstrekte het middel aan iedereen die het wilde hebben en stuurde het vaak met de post op. Een getuige met psychische problemen verklaarde tegen justitie dat hij het middel innam, op de intensive care belandde en het overleefde. Achteraf zou hij blij zijn geweest nog te leven.

S. is ervan overtuigd dat ieder mens recht heeft op zelfbeschikking en zelf mag kiezen wanneer zijn of haar leven voltooid is. ‘Iedereen mag beslissen wat hij met zijn lichaam doet’, stelde hij op de zitting. Volgens zijn advocaat Tom Gijsberts verdween door Middel X bij veel mensen de angst voor een ellendig levenseinde en gaf het ze rust. ‘Dat blijkt uit de berichten die hij (Alex S., red.) kreeg. Dat heeft hij ook zelf ervaren toen hij kampte met suïcidale gedachten’, aldus de advocaat.

Toch zegde S. de rechter toe dat hij, nu hij vrij is, niet meer in Middel X zal handelen. Hij wil niet nog eens vast komen te zitten.

Hulp bij zelfdoding

Vooralsnog wordt Alex S. alleen ten laste gelegd dat hij opbrengsten uit een misdrijf heeft witgewassen en de geneesmiddelenwet heeft overtreden. Dat deed hij door antibraakmiddelen, die alleen verkrijgbaar zijn op recept, te verstrekken samen met Middel X. De officier van justitie zei ervan uit te gaan dat S. later ook van hulp bij zelfdoding zal worden verdacht.

Advocaat Gijsberts wil niet ingaan op de aantijging van het OM dat vijftien mensen zijn overleden aan Middel X dat zij kregen van S. ‘Het OM slingert dat zo de wereld in, maar ik heb daar nog geen bewijs voor gezien.’

In totaal zou S. 55 duizend euro verdiend hebben aan de handel, waarvan 11 duizend euro uit de verkoop van antibraakmiddelen. Aanvankelijk zou hij Middel X voor 20 euro per portie hebben verkocht. Later verhoogde hij de prijs naar 30 euro.

Het was de eerste keer dat Alex S., die al sinds juli vastzit, publiekelijk inging op de zaak tegen hem. Hij lijdt aan morbide obesitas, depressies en autisme. De detentie noemde hij ‘geen pretje’. Zo wil hij al een aantal jaar een maagverkleining laten uitvoeren, maar lukt het hem in detentie niet om een ‘adequate behandeling’ krijgen. ‘Ik wilde altijd het laatstewilmiddel hebben voor het geval dat ik bedlegerig zou worden.’ Zijn fysieke gesteldheid is volgens hem dusdanig dat hij bijna op dat punt staat.

De rechter legde S. een contactverbod op met Tineke B., zijn 72-jarige medeverdachte. Vlak daarvoor had S. de rechter dringend gevraagd dit niet te doen. Volgens zijn advocaat heeft S. ‘vrijwel niemand anders in Nederland’. S. zei de afgelopen jaren vrijwel dagelijks contact te hebben gehad met B., die sinds vorige week ook zelf vastzit. ‘Tineke is mijn zielemaatje’, zei hij. ‘Ik praat al jaren elke dag met haar. Ze kent mijn psychiater en mijn casemanager.’ De vrouw zou hem helpen met zijn strijd tegen obesitas door met hem te fietsen.

Huiszoekingen

De zaak tegen Alex S. maakt deel uit van een groter strafonderzoek naar de handel in zelfdodingspoeder Middel X en de activiteiten van Coöperatie Laatste Wil. Die organisatie strijdt al jaren voor de mogelijkheid voor mensen om zelf, zonder tussenkomst van een arts, op een waardige manier een einde aan hun leven te kunnen maken. Nadat Alex S., die lid is van CLW, werd opgepakt in juli, waren er meerdere huiszoekingen bij leden van CLW en werden enkele leden verhoord.

Voorzitter Jos van Wijk werd eind september twee dagen vastgehouden en verhoord. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. In oktober werd een 72-jarige vrouw uit Amersfoort aangehouden. Zij zit nog steeds vast. Rond dezelfde tijd werd de 77-jarige Wim van Dijk verhoord. In de Volkskrant bekende hij aan meer dan honderd mensen Middel X verkocht te hebben. Hij bestelde het poeder bij Alex S. Ook met Van Dijk mag S. van de rechter geen contact hebben.

Op de zitting bleek dat er ook nog een vierde verdachte is aangehouden en verhoord, Loek de L. Hij zou volgens justitie aan zeshonderd mensen het middel verkocht hebben. Ook hij zou het middel bij S. hebben besteld.

Middel X is een dodelijk wit poeder. Het wordt gebruikt als conserveermiddel en is te koop bij chemische groothandels. Het werd in 2017 ‘ontdekt’ door Coöperatie Laatste Wil en gelanceerd in de media. Het middel is in principe legaal, maar het verstrekken van het middel aan anderen is strafbaar als zij het gebruiken om een einde aan hun leven te maken.