Olympische Spelen worden uitgesteld tot 2021

Beeld Getty Images

Het besluit volgt op aanzwellende storm van kritiek op Japan en het IOC. Steeds meer landen stelden de afgelopen week dat de Spelen niet konden doorgaan vanwege de coronacrisis: Amerika schaarde zich vannacht bij de groeiende groep die uit eigen beweging besloot niet deel te nemen aan de Spelen in juli en augustus. Japan en het IOC zeiden eerder deze week nog dat ze vier weken zouden uittrekken om tot een besluit te komen.

Het is de eerste keer dat de Olympische Spelen niet doorgaan op de voorgenomen datum. Het evenement werd eerder afgelast in 1916, 1940 en 1944.

Het was volgens deskundigen van belang dat het IOC en Japan gezamenlijk besloten tot uitstel. Anders zou een van de partijen financiële schade kunnen claimen bij de ander. Volgens premier Abe waren hij en Bach het ‘100 procent’ eens over uitstel.

Complex

Het verplaatsen van de Spelen naar 2021 is complex. Zwemmen en atletiek, twee belangrijke olympische sporten, hebben volgend jaar hun eigen wereldkampioenschappen, een belangrijke inkomstenbron. Die kunnen mogelijk niet doorgaan.

Ook moet er in Tokio en omstreken opnieuw onderdak worden geregeld voor de 11 duizend atleten en tienduizenden vrijwilligers. Na de Spelen zouden particulieren de appartementen in het olympische dorp betrekken.

Het uitstel is een domper voor de Nederlandse equipe. Alles wees erop dat de ploeg in Tokio zeer succesvol zou zijn. Databureau Gracenote voorspelde in januari nog 16 gouden medailles voor Nederland. Met name in de verschillende wielerdisciplines leken veel zeges mogelijk. De Spelen van Sydney (2000) waren tot nu toe de succesvolste, met 12 gouden plakken.

Geen afstel

De beslissing tot uitstel en geen afstel werd genomen na een telefonische vergadering met naast Bach en Abe de voorzitter van het organisatiecomité, Yoshiro Mori, de olympische minister van Japan, Seiko Hashimoto, en de IOC-kopstukken John Coates, Christophe de Kepper en Christophe Dubi.

De stemming in de vergadering was volgens een persmededeling van het IOC ‘vriendelijk en constructief’. Bach en Abe bedrukten hun gedeelde zorg over de coronacrisis en de invloed ervan op de voorbereiding van de internationale atleten. Het IOC en de Japanse regering lieten zich bij hun besluit leiden door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Daarop werd besloten de Spelen van 2020 te verschuiven naar een moment in de eerste acht maanden van 2021. De precieze datum is nog niet bepaald. Beide leiders zeiden dat de Spelen van volgend jaar zullen dienen als lichtend baken van hoop in barre tijden. Daarom werd ook besloten om de olympische vlam, die vorige week in Japan arriveerde, in het Aziatische land te houden.