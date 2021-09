Ollongren wist uur van tevoren pas van gevoelige benoeming Bovens tot waarnemend burgemeester

Kajsa Ollongren en Theo Bovens (L) op archiefbeeld uit 2017. Beeld ANP

Dat bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van berichtgeving van NRC. Volgens een woordvoerder werd Ollongren woensdagavond om 20.52 uur pas geïnformeerd door Andries Heidema, de commissaris van de koning van Overijssel. Een uur later kondigde hij op Twitter aan Bovens te hebben benoemd tot waarnemend burgemeester. ‘Na goed overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.’

Dit terwijl de werkafspraak is dat de minister bij benoemingen van waarnemend burgemeesters ‘tijdig’ wordt geïnformeerd, zodat ze ‘een eigen afweging kan maken met het oog op haar rol en verantwoordelijkheden’. Bovendien dient een commissaris van de koning te bellen als hij inschat dat er sprake is van een ‘bestuurlijk gevoelige situatie’. Heidema stuurde een app-bericht.

Subsidiegeld

En de benoeming van Bovens ligt gevoelig op het ministerie. De CDA’er trad in april af als commissaris van de koning in Limburg, samen met de rest van het provinciebestuur, na een reeks integriteitsschandalen rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA). Die had als directeur van landschapsbeheerder Instandhouding Kleine Landschapselementen met subsidiegeld opdrachten gegeven aan zijn eigen bedrijven.

Welke rol Bovens hierbij speelde, wordt momenteel nog onderzocht. In een interview met de Volkskrant zei Bovens bij zijn weten niets verkeerd te hebben gedaan. ‘Maar de onderzoeken lopen nog. Als daaruit komt dat we iets hebben gemist of nagelaten, dan weten we dat. Maar als er uitkomt dat het allemaal netjes is verlopen, dan wordt het nog lastiger om het uit te leggen’, zei hij, doelend op het feit dat hij zich gedwongen zag op te stappen stappen.

Integriteitrisico’s

Het is uiteindelijk aan de commissaris van de koning om te bepalen of de heer Bovens geschikt is als waarnemend burgemeester, en daarbij de lopende onderzoeken in ogenschouw te nemen, benadrukt de woordvoerder van Binnenlandse Zaken.

Commissaris van de koning Heidema schrijft in een verklaring aan NRC dat de minister is geïnformeerd. ‘Wij hebben inmiddels vernomen dat zij graag eerder op de hoogte was gesteld. Dat betreuren wij. Qua procedure hebben wij naar beste weten gehandeld.’

Er zou zorgvuldig zijn gecontroleerd of er integriteitsrisico’s spelen. ‘We weten dat er naar een aantal zaken nog nader onderzoek loopt, maar er is geen aanleiding om te twijfelen aan de persoonlijke integriteit van Theo Bovens.’