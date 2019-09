Ollongren slaat spaarpot stuk voor wooncrisis

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeld ANP

Om de woningmarkt los te wrikken trekt het kabinet met Prinsjesdag miljarden uit voor een stel onorthodoxe maatregelen. Maar of er überhaupt nog volop mag worden gebouwd, is door een recente uitspraak van de Raad van State maar zeer de vraag.

Grote zorgen zijn er ook over het bureau dat de afgelopen jaren met succes geldverslindende ict-projecten monitorde. Ambtenaren zijn niet blij met de pottenkijkers en spannen zich in om de waakhond te ondermijnen.

NIEUWS VAN DE DAG

Kabinet gaat wooncrisis te lijf

Huizenprijzen die over de kop gaan, starters die ellenlang op wachtlijsten puffen en áls zij eenmaal een woning zoeken, binnen een paar uur moeten beslissen: de woningmarkt zit muurvast en Nederland voelt het. Dat er ondanks de grote vraag veel te weinig woningen worden gebouwd is een van de hoofdpijndossiers van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Aan de D66'er de taak om de woningmarkt van het slot te halen - maar waar ligt nu toch de sleutel?

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet haar plannen voor de wooncrisis en nu al bevestigen ingewijden aan de Volkskrant dat er naar onorthodoxe middelen wordt gegrepen. Zo komt er een fonds met een miljard euro aan subsidies voor gemeenten die nieuwbouwprojecten starten. Nog een miljard wordt gereserveerd om woningcorporaties fiscale kortingen te kunnen aanbieden, mits zij heel rap woningen uit de grond gaan stampen.

Om de zuchtende starter een steuntje in de rug te geven denkt het kabinet aan een vrijstelling voor hen van de overdrachtsbelasting, al moet die maatregel nog worden ‘getoetst’ op uitvoerbaarheid. Tegelijkertijd wordt bekeken of huisbazen en vastgoedbeleggers juist meer belast kunnen worden bij de aankoop van woningen, zodat zij de starters niet van de markt verdrukken. Duidelijkheid daarover wordt pas na Prinsjesdag verwacht.

Hoe effectief de maatregelen zijn, hangt grotendeels af van een factor waarop het kabinet geen macht kan uitoefenen. De recente uitspraak van de Raad van State werpt een donkere schaduw over de mooie prinsjesdagplannen: vele projecten in de buurt van natuurgebieden dreigen erdoor stil te vallen. Hoe groot de schade is, is onduidelijk, maar Den Haag houdt zijn hart vast.

ICT EN DE OVERHEID

‘Toezichthouder staat onder druk’

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) Beeld ANP

Laat de woorden ‘overheid’ en ict’ op een verjaardag in één zin vallen en de hele kring bescheurt zich. Miljoen na miljoen werd de afgelopen decennia weggespoeld in de zoektocht naar werkende ict-systemen voor organisaties als de Belastingdienst en het UWV. In 2015 was de maat vol en werd het Bureau Ict Toetsing (BIT) opgericht, dat grote ict-projecten moest gaan toetsen. En daarin meedogenloos mocht zijn, als dat nodig was.

Precies dat deed het BIT - en daardoor is de organisatie niet geliefd geworden op de departementen, blijkt uit een reconstructie van NRC. Volgens ingewijden die de krant sprak staat de onafhankelijkheid van het BIT onder druk. Topambtenaren en bewindspersonen, niet gediend van de scherpe kritiek op hun ict-projecten, zouden het bureau ondermijnen. Met pesterijtjes, maar ook met groter geschut. Zo verdween een lovend evaluatierapport over het BIT in een la, na kritiek van ambtenaren op de totstandkoming ervan, en kwam het rapport er pas weer uit toen de Toezichtraad van het BIT het zelf naar de Tweede Kamer stuurde - tot woede van staatssecretaris Knops.

De schade tot nu toe: het vertrek van de bureaumanager van het BIT en één van de drie toezichthouders. Betrokkenen vrezen voor wat komt. ‘Alles wijst erop dat ze het BIT onschadelijk willen maken.’

VOORUITBLIK OP HET DEBAT

‘Pensioenkortingen zijn waanzin’

‘In de pensioenpot zit bijna 1500 miljard. Het is schandalig om met zoveel geld in kas te korten.’

Dat Corrie van Brenk bij 50Plus zit, laat zich raden. De boodschapvaste ouderenpartij trapte vanmiddag om 4 uur het eerste pensioendebat van het parlementaire jaar af, met als hoofdthema de dreigende pensioenkortingen. Die lijken steeds waarschijnlijker, nu de dekkingsgraden tijdens de zomermaanden zijn blijven dalen. Al is dat allemaal niet nodig met zoveel miljard in de pot, als je het Van Brenk en de rest van 50Plus vraagt.

Het dalen van de dekkingsgraden maakt de uitwerking van het juni bereikte pensioenakkoord niet eenvoudiger, analyseerde verslaggever Gijs Herderscheê eerder al. ‘In de aanloop naar het akkoord dacht men geld vrij te spelen dat als smeermiddel kon worden gebruikt om de pijn bij de uitwerking weg te nemen. Dat geld is er nu niet meer. Er moeten harde keuzes gemaakt.’ Keuzes die in het nadeel van jong én oud kunnen uitpakken.

Daarmee is de Tweede Kamer voorlopig niet over de pensioenen uitgepraat. Wie het restant van het debat wil volgen, kan dat hier doen.

EN DAN DIT NOG

Merel vliegt uit

Sinds deze week mag Femke Merel van Kooten-Arissen zich het Lid Femke Merel van Kooten-Arissen noemen. Het deze zomer bij de Partij voor de Dieren vertrokken Kamerlid wil zich in het nieuwe politieke jaar sterk maken voor dieren én mensen, en niet meer alleen voor de eerste groep, zoals haar voormalig partijleider Marianne Thieme volgens haar zou verlangen.

Verslaggever Ariejan Korteweg sprak Van Kooten-Arissen én haar nieuwe rechterhand: de vicevoorzitter van de jongeren van de Partij voor Dieren. ‘Als ze horen dat ik voor Femke werk, zal ook ik wel geroyeerd worden.’

Echtgenoot Frank (links), medewerker Angelo (rechts) komt van Pink, de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren. Beeld RV

