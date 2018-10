Ollongren overtuigt oppositie niet en Blok buigt, maar gaat niet door de knieën

Goedemiddag,

DEBAT VAN DE DAG I

Hield Ollongren kritisch rapport achter?

Dat een kritisch rapport over informatie-uitwisseling met buitenlandse inlichtingendiensten pas na het referendum over de nieuwe inlichtingenwet (Wiv) werd gepubliceerd, is volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) niets meer dan ‘een toevallige samenloop van omstandigheden’. Rapport en referendum hadden volgens haar ‘niets met elkaar te maken’.

Met die verdediging stelde zij woensdag de coalitiepartijen tevreden tijdens een debat over het 'achterhouden' van het rapport, maar de oppositie allerminst. ‘Ik zou het willen geloven, maar ik kan het niet’, zei SP-Kamerlid Ronald van Raak. ‘Een slap verhaal’, aldus Martin Bosma (PVV). GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg: ‘Ik deel het ongemak van mijn collega’s.’

De minister ontving het rapport op 9 februari en had uiterlijk zes weken de tijd om het met een begeleidende brief naar de Kamer te sturen. Met enige spoed had zij het nog net voor het referendum publiek kunnen maken. Maar getuige een mail van een van haar ambtenaren, in handen van Nieuwsuur, koos zij ervoor dat pas een week nadien te doen. Sommige buitenlandse diensten moesten nog overtuigd worden van het belang van publicatie.

De oppositie vond dat een ongeloofwaardig verhaal. De 30 buitenlandse diensten ontvingen al op 30 november een concept van het rapport. ‘Het klopt gewoon niet’, zei Van Raak. Bosma: ‘U had de morele plicht zoveel mogelijk informatie voor het referendum naar buiten te brengen.'

Femke Merel van Kooten (Partij voor de Dieren) wilde weten wanneer precies het laatste contact met een buitenlandse dienst was geweest. Ollongren weigerde dat te vertellen. Van Kooten: ‘Al was het een dag voor het referendum geweest, u had het rapport openbaar moeten maken.’

Partij voor de Dieren-Kamerlid @FemkeMerel: ‘Was de minister bang dat het volk zich een mening ging vormen op basis van feiten?’ #CTIVDrapport Pim van den Dool

DEBAT VAN DE DAG II

Financiële Beschouwingen

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën (D66) en minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Kamer. Foto ANP

Het debat met Ollongren vond niet plaats in de plenaire zaal, want die was al gereserveerd voor de Algemene Financiële Beschouwingen. Vandaag mochten de financiële experts van de Tweede Kamerfracties hun lof uiten of gal spuwen over de Rijksbegroting van het kabinet voor 2019.

Uiteraard kwam de dividendbelasting ter sprake. Shell en Unilever 'chanteren' Nederland door de vestigingsplaats van hun hoofdkantoor ogenschijnlijk af te laten hangen van de afschaffing van de taks, vonden Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (Denk). 'Kunnen we die twee miljard niet beter besteden?', sprak Martin van Rooijen (50Plus). En zo verder.

Gelukkig ging het bij de Financiële Beschouwingen over meer dan alleen de dividendbelasting. Bijvoorbeeld over de publieke sector die volgens Leijten 'in de fik staat': zie het ambtenarenprotest van gisteren. Of over het Nederlandse huishoudboekje op de lange termijn. Joost Sneller (D66): 'We zouden veel meer geld moeten reserveren voor een volgende crisis.'

Minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel van Financiën moesten het zwijgend aanhoren. Zij krijgen morgen pas het woord, waardoor ze vanavond nog hebben om met goede teksten op de proppen te komen.

DEBAT VAN GISTEREN

Blok buigt, maar gaat niet door de knieën

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD). Foto ANP

Minister Stef Blok moest zich gisteren verdedigen voor de Nederlandse miljoenensteun aan Syrische rebellen, onder wie terroristen. Hem stond een spervuur aan kritische vragen te wachten van zowel oppositie als coalitie. Vooral Pieter Omtzigt ontpopte zich de afgelopen weken als kwelgeest van de minister, die, zo schreef de Volkskrant eerder, daar niet van gediend is.

Blok erkende gisteravond na lang aandringen dat er fouten zijn gemaakt in Syrië. 'De overkoepelende vraag is of er nu onredelijk veel is misgegaan’, sprak Blok in de Tweede Kamer. ‘Mijn conclusie is dat het beter had gekund.’

Dat niet Blok, maar voorganger Bert Koenders (PvdA) de steun aan de Syrische rebellen in 2015 opstartte, zette zelfs Omtzigt ertoe de VVD'er nu het voordeel van de twijfel te geven.‘Het siert Blok dat hij het programma kort na zijn aantreden heeft stopgezet’, zei de CDA'er na uren van debat.

Inhoudelijk en stevig debat over steun aan Syrische rebellen. Minister erkent tekortkomingen. De Kamer wil nu: 1. apart toetsingskader voor dit soort steun, 2. extern volkenrechtelijk advies, 3. selectie en controle moet beter. Motie daartoe ondertekend door 7 partijen. pic.twitter.com/NDlpouHt9V Joël Voordewind

Een motie van wantrouwen werd slechts gesteund door SP, PvdD, PVV, FvD en Denk. Daarmee overleefde Blok, na een eerder verhit debat over zijn xenofobe uitspraken , vrij soeverein zijn tweede slag als BuZa-minister.

AANKLACHT VAN DE DAG

Stint-eigenaar daagt minister voor de rechter

Stintum, het bedrijf achter de elektrische bolderkar die twee weken geleden betrokken was bij het dodelijke ongeluk in Oss, overweegt minister Cora van Nieuwenhuizen aan te klagen. Van Nieuwenhuizen kondigde maandag aan dat de Stints niet meer de openbare weg op mogen omdat uit onderzoek zou blijken dat ze te gevaarlijk zijn.

Een ongefundeerd oordeel, vindt Stintum, dat nu nadenkt over juridische stappen vanwege de ingrijpende gevolgen voor het bedrijf - dat failliet kan gaan - en voor organisaties in de kinderopvang, die zonder vervoer zitten. Volgens Stintum heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport ondeugdelijk onderzoek geleverd, en zijn sommige tests niet of niet grondig uitgevoerd.

EN DAN NOG EVEN DIT

Openbaar Ministerie slaat aan het tekenen

De blokkade van de snelweg bij Joure, bedoeld om tegenstanders van Zwarte Piet ervan te weerhouden te protesteren bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum, leidde eind vorig jaar ook tot politieke consternatie. 'Ik wil niet dat kinderen worden geconfronteerd met boze demonstranten', reageerde premier Rutte, terwijl PVV-Kamerlid Martin Bosma de blokkade juist een 'vrolijke, ludieke, creatieve actie' noemde. 'Wat een helden!'

Dit jaar zullen er naar verwachting geen anti-Pietdemonstranten bij de intocht opduiken. De NTR, verantwoordelijk voor de tv-registratie, maakte vandaag bekend dat er dit jaar enkel roetveegpieten zullen opduiken. Die keuze 'past in de trend van de afgelopen jaren', zegt de NTR. Bosma moet er niets van weten. 'NPO probeert onze dierbare Zwarte Piet kapot te maken.'

NPO probeert onze dierbare Zwarte Piet kapot te maken.



Ramadan, Offerfeest zijn uiteraard prima. https://t.co/Rm1fzVBomS Martin Bosma

Dat het Openbaar Ministerie 34 snelwegblokkeerders vervolgt, ligt gevoelig, realiseren de aanklagers zich terdege. Daarom maakten zij een tekenfilmpje om de vervolging van de pro-Zwarte Pieters goed uit te kunnen leggen aan critici. U mag zelf oordelen of het OM in dat nobele streven is geslaagd.

VVD kiest voor zekerheidje in Eerste Kamer

Annemarie Jorritsma wordt de lijsttrekker van de VVD bij de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Heel verrassend is die keuze niet, want Jorritsma is al bijna drie jaar fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. De blijdschap van de voormalig burgemeester van Almere is er niet minder om. 'Het is een uitdaging, maar vooral een groot voorrecht.'

Annemarie Jorritsma. Foto ANP

