Olifantenstoet door Chinese miljoenenstad doet het goed op sociale media − de reden van hun vlucht een stuk minder

Een kudde wilde Aziatische olifanten is opgedoken in Chinees stedelijk gebied. Beeld AP

De dieren zijn in december vertrokken uit een natuurreservaat in Xishuangbanna in het uiterste zuiden van de provincie Yunnan, waar zo’n driehonderd Aziatische olifanten in het wild leven.

Aanvankelijk viel hun trektocht door de tropische gebergtes niet op, maar toen ze in april na zo’n 500 kilometer wandelen opdoken in verstedelijkt gebied, kregen mensen er last van. De olifanten tikken met hun slurf op deuren van bejaardentehuizen, breken in op binnenplaatsen om watertonnen leeg te drinken en vertrappen hier en daar een kip − ongelukken met mensen zijn nog niet voorgekomen. De autoriteiten adviseren de bevolking de kudde niet te confronteren door bijvoorbeeld vuurwerk naar de olifanten te gooien. De schade aan 56 hectare landbouwgewassen bedraagt volgens de Chinese staatsmedia al een miljoen dollar.

Provinciehoofdstad Kunming

Onderweg zijn twee olifanten afgehaakt en is een kalf geboren. De kudde bestaat nu uit drie mannetjes, zes vrouwen, drie pubers en drie jonkies. Woensdagavond hebben ze het stadje Yuxi, bekend om zijn sigarettenfabrieken, verlaten. Nu bevinden ze zich op 20 kilometer van het stadscentrum van provinciehoofdstad Kunming, waar zeven miljoen mensen wonen.

De plaatselijke autoriteiten houden de kudde in de gaten met twaalf drones en 675 politiemensen. 62 voertuigen staan klaar om de olifanten uit dichtbevolkte stadswijken te houden. Die voertuigen blokkeren de wegen naar het centrum terwijl de dieren met tonnen ananas, suikerriet en andere lekkernijen richting dunbevolkt gebied worden geleid. Mensen die aan de route van de olifanten wonen, worden uit voorzorg geëvacueerd.

Ondertussen voeren de olifanten hun wandeltempo op, een teken dat de kudde nerveus wordt van de nabijheid van mensen, aldus Zhang Li, een bioloog van de Beijing Normal University in de Chinese staatsmedia.

Industrialisering

Het reservaat in het tropische Xishuangbanna is het meest noordelijk gelegen leefgebied van de Aziatische olifant. Waarom de olifanten uitgerekend richting hoger gelegen, verstedelijkte gebieden trekken, is biologen een raadsel. Gezien de afstand die de dieren al hebben afgelegd is de kans dat de kudde terugkeert naar de oorspronkelijke habitat echter klein en een ander bosgebied met genoeg voedsel is niet voorhanden. Leefgebieden voor wilde dieren zijn in China door verstedelijking en industrialisering gekrompen en versnipperd geraakt. Waarschijnlijk is dat de reden van het vertrek van de kudde. De bossen in Xishuangbanna worden opgeslokt door thee- en rubberplantages.

Door natuurbeschermingsprogramma’s en hard optreden tegen stropers is het aantal wilde olifanten in China van slechts 170 in 1980 toegenomen tot driehonderd, maar hun habitat is gereduceerd tot een schamele 500 vierkante kilometer regenwoud in ‘eilandjes’ tussen snelwegen, hogesnelheidslijnen en industrieterreinen. Confrontaties tussen mensen en olifanten komen steeds vaker voor op het Yunnanese platteland, maar het is voor het eerst dat olifanten zo ver naar stedelijk gebied zijn afgedwaald.

Miljoenen internetgebruikers volgen de zwervende kudde via sociale media op de voet. De fascinatie online is zo groot dat volgens de autoriteiten influencers overlast veroorzaken langs de route van de dieren. Die live-streamers proberen zoveel mogelijk kijkers te trekken door stunts, zoals het opeten van ananassen die de olifanten hebben laten liggen. Die filmpjes gaan viraal, terwijl de vernietiging van de habitat van de olifanten online veel minder aandacht krijgt.