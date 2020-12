Olifant Buba mag bij circusfamilie Freiwald blijven, activisten willen naar de rechter stappen

Olifant Buba en zijn verzorger Lutz Freiwald. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Buba, een 45-jarige vrouwtjesolifant uit Zimbabwe, is daarmee de enige circusolifant in Nederland waarvoor een uitzondering wordt gemaakt. De minister verleende na het verbod in 2015 meerdere keren ontheffing voor het dier omdat geen geschikte opvangplek kon worden gevonden.

In januari zou de ontheffing alsnog aflopen en werd ingezet op overplaatsing van Buba naar een nieuw olifantenverblijf in Frankrijk. De PVV diende daarop een motie in voor een ‘Buba-waardig verblijf’ ergens in Nederland. Het CDA pleitte middels een andere motie voor een permanente verblijfsstatus bij de circusfamilie Freiwald, waar de olifant al meer dan dertig jaar woont.

Beide moties werden dinsdag aangenomen. ‘Het beste nieuws van de dag’, jubelde PVV-partijleider Geert Wilders. Dierenrechtenorganisaties waren er minder blij mee. Animal Rights en Bite Back dreigen het circus voor de rechter te slepen. ‘Dat niet-deskundige Kamerleden de Afrikaanse olifant Buba willen veroordelen tot een bestaan als levende reclamezuil van een praktisch failliet circus is niets anders dan populisme’, zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights tegen het ANP.

Financiële problemen

Hij doelt daarmee op de financiële problemen waar de familie vanwege wegvallende inkomsten tijdens de coronacrisis mee kampt. Sinds april is het circus (dat zichzelf promoot als ‘klassiek circus met dieren!’) gestrand in het Limburgse Beringe.

De aan het circus verbonden dierenwelzijnscoördinator Kevin van Geet, die namens de familie het woord voert, liet eerder al aan deze krant weten dat de rek eruit is. ‘De Freiwalds hebben de afgelopen vijf jaar zeker 300 duizend euro aan privégelden in de verzorging van Buba gestoken, terwijl ze als gevolg van een politieke beslissing niets meer oplevert’, aldus Van Geet. Hij pleit voor een financiële compensatieregeling vanuit het Rijk.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat de familie zelf de kosten moet dragen voor de verzorging van de olifant. ‘De moties zeggen niets over een compensatieregeling.’