Oliemaatschappijen zien af van claims om afbouwen gaswinning in Groningen in ruil voor groter deel opbrengst

Shell en ExxonMobil eisen geen schadevergoeding van de Nederlandse staat voor de versnelde afbouw van de Groningse gaswinning. Ook storten de oliemaatschappijen 500 miljoen euro in een potje voor de versterking van de economie en de leefbaarheid in Groningen. In ruil voor die toezeggingen krijgen zij een groter deel van de opbrengsten van het gas dat de komende jaren nog wél wordt gewonnen.

Dat staat in een akkoord dat Shell, ExxonMobil en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag presenteerden. De overeenkomst moet getouwtrek over de financiële aansprakelijkheid bij claims vanuit Groningen voorkomen. In het akkoord garanderen de oliemaatschappijen dat de NAM (de dochteronderneming van beide bedrijven die het gas uit de bodem haalt) altijd blijft betalen voor aardbevingsschade en de versterking van gebouwen, ook nadat de gaswinning helemaal is afgebouwd.

Wiebes verwacht dat er na de beëindiging van de gaswinning, in uiterlijk 2030, ongeveer 450 miljard kubieke meter gas in de Groningse grond achterblijft. Tegen de huidige olieprijs vertegenwoordigt die hoeveelheid een waarde van zo’n 70 miljard euro. In het akkoord beloven Shell en Exxon, de eigenaren van het ondergrondse gas, dat zij de door hen misgelopen opbrengsten niet op de Staat gaan verhalen. Ook dragen de twee bedrijven voor 500 miljoen euro bij aan de versterking de sociaaleconomische positie van Groningen. Het kabinet is van plan om dat bedrag tot minstens 1 miljard euro aan te vullen.

Kleinere gasvelden

In ruil wordt de verdeling van de winst uit het Groningse gasveld aangepast in het voordeel van Shell en ExxonMobil. Op dit moment krijgt de Staat nog 90 procent van de inkomsten uit de gaswinning, maar Wiebes neemt voortaan genoegen met 73 procent, een percentage dat ook voor de kleinere gasvelden in Nederland geldt. Na afloop van de persconferentie wilde de minister nog niet zeggen hoeveel de nieuwe verdeling de schatkist gaat kosten. Die doorrekening volgt in de Miljoenennota.

Wiebes werd op de persconferentie in Den Haag geflankeerd door Marjan van Loon (president-directeur van Shell Nederland) en Rolf de Jong (Benelux-directeur van Exxon Mobil). De gasbazen toonden zich opgetogen over de overeenkomst die zij met Wiebes sloten. ‘Dit akkoord onderstreept onze bedoeling om de gaswinning op een verantwoorde manier af te bouwen. Groningen kan op ons rekenen’, sprak De Jong. Van Loon onderstreepte dat de NAM voor de schade blijft betalen. ‘Shell staat achter de Groningers.’

In maart maakte het kabinet al bekend dat de gaswinning in Groningen versneld naar nul gaat. Die aankondiging volgde na de aardbeving bij Zeerijp in januari, met 3,4 op de schaal van Richter de zwaarste in de afgelopen vijf jaar. In 2022 moet de winning teruggebracht zijn tot 12 miljard kubieke meter, het niveau waarbij volgens het Staatstoezicht op de Mijnen de veiligheidsrisico’s voor de Groningse bevolking aanvaardbaar zijn. Op zijn laatst in 2030 moet de gaskraan definitief dicht zijn.