Oliemaatschappijen verwachten snel einde van chaos bij Britse tankstations

Een pompstation nabij Tonbridge in Zuidoost-Engeland waarschuwt bezoekers: 'Sorry, geen brandstof'. Beeld AFP

Veel tankstations in diverse Britse steden raakten maandag door hun voorraad heen nadat in het weekeinde een run was ontstaan op de benzinepompen. Automobilisten wilden zich verzekeren van genoeg benzine omdat de bevoorrading in delen van het land in problemen kwam door een tekort aan chauffeurs. De regering maakte zondag een plan bekend om op korte termijn visa te verstrekken aan vijfduizend buitenlandse vrachtwagenchauffeurs.

Terwijl automobilisten maandag nog een laatste poging deden om benzine te hamsteren, ook met jerrycans, benadrukten de oliemaatschappijen dat het ergste voorbij is. BP, Shell, Esso en andere belangrijke leveranciers wezen de Britten in een verklaring erop dat er genoeg olie is bij de raffinaderijen en opslagplaatsen om het land te voorzien van benzine.

‘Aangezien veel auto’s nu meer benzine hebben dan normaal, verwachten we dat de vraag de komende dagen weer op het normale niveau zal komen, waardoor de druk op de tankstations zal afnemen’, aldus de maatschappijen. ‘We willen iedereen aanmoedigen om brandstof te kopen zoals ze gewoonlijk gewend zijn dat te doen.’ De maatschappijen zeiden dat ze er alles aan deden om de benzinestations te voorzien van genoeg brandstof.

UK fuel prices hit eight-year high as petrol stations run dry https://t.co/eMH4bpJPdB — The Guardian (@guardian) 27 september 2021

‘Hamster niet’

De organisatie van onafhankelijke tankstations PRA zei dat in sommige regio’s 50 tot 90 procent van de pompen leeg was. ‘De rust moet terugkeren’, aldus PRA-topman Gordon Palmer. ‘Hamster alsjeblieft niet. Als mensen alles leegkopen, komt hun eigen voorspelling uit waarvoor ze zo bang waren.’

De regering deed in de ochtend ook een klemmend beroep op automobilisten om direct te stoppen met het hamsteren van benzine. ‘Er is geen tekort’, aldus verantwoordelijk minister George Eustice. ‘De paniekaankopen zijn de oorzaak van de huidige problemen. Het belangrijkste is dat mensen benzine gaan kopen zoals ze dat normaal gewend zijn te doen.’

Inzet leger

De bewindsman zei dat de regering ‘op dit moment’ geen plannen had om het leger in te zetten om te helpen bij de de bevoorrading van de tankstations. Eerder had de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, de regering opgeroepen het leger ‘zo snel mogelijk’ in te zetten. Volgens Khan zou inzet van militairen het publiek laten zien dat er geen enkele reden is om benzine te hamsteren. Hij noemde de situatie in de hoofdstad ernstig. Bij tankstations die nog benzine hadden, vormden zich maandag lange rijen.

Volgens Khan had het leger al in het weekeinde ingezet moeten worden . ‘Een van de redenen waarom mensen in paniek kopen, is dat ze de regering niet geloven als deze zegt dat er geen brandstoftekort is’, aldus de burgemeester. ‘De realiteit is dat het leger de logistieke ervaring heeft en ervaren is om snel ingezet te worden.’