Olieconcern ExxonMobil boekt verpletterende jaarwinst: 56 miljard dollar

Een raffinaderij van ExxonMobile in het Amerikaanse Billings. Beeld AP

De winst is ruim verdubbeld ten opzichte van 2021. Toen werd 23 miljard bijgeschreven. De winst over het vierde kwartaal was met 12,8 miljard wel flink lager dan een kwartaal eerder, toen 19,7 miljard werd bijgeschreven. Niettemin was ze hoger dan analisten hadden verwacht.

Het resultaat had nog beter kunnen zijn als het olieconcern niet 1,3 miljard had gereserveerd voor ‘ongunstige’ extra Europese belastingen op de energiesector. Het concern heeft deze extra taks aangevochten bij de rechter, maar moet toch alvast een reservering maken.

Darren Woods, ceo en voorzitter van ExxonMobil, prees de prestaties van de medewerkers van het concern. In het begeleidende persbericht wordt de oorlog in Oekraïne niet genoemd.

‘Groeiende behoeften’

In een geschreven toelichting op de cijfers verklaarde Woods dat het concern zijn best blijft doen te voldoen aan ‘de groeiende behoeften van de samenleving’ om de uitstoot te verminderen. Het concern zegt onder meer de uitstoot van het sterke broeikasgas methaan met 40 procent te hebben teruggedrongen ten opzichte van 2016.

Onlangs kwam ExxonMobil nog negatief in het nieuws naar aanleiding van een wetenschappelijke studie in Science waaruit bleek dat de eigen wetenschappers al in de jaren zeventig tot in detail op de hoogte waren van de klimaatgevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Het concern zegt verder opdracht te hebben gegeven voor het ontwerp van een fabriek die rond 2027 koolstofarme waterstof gaat produceren. Deze waterstof wordt nog altijd geproduceerd met aardgas, maar de CO2 die hierbij vrijkomt, zal volgens ExxonMobil voor 98 procent worden afgevangen en ondergronds opgeslagen.

Concurrent Shell bouwt op de Maasvlakte ook aan een grote waterstoffabriek, maar hier wordt de waterstof opgewekt met groene stroom afkomstig van Shells eigen windpark op de Noordzee.