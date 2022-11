Olieconcern Aramco verdiende bijna een half miljard euro per dag

Werknemers van Saudi Aramco aan de slag op een oliewinplaats in Saoedi-Arabië. Beeld ANP / EPA

De olieprijs is sinds de oorlog in Oekraïne ongeveer eenvijfde hoger dan een jaar geleden. Oliekartel Opec+ besloot vorige maand de productie te beperken om de prijs te stutten, die door onzekerheid over de wereldeconomie aan het dalen was. Opecs strategie lijkt te slagen: inmiddels ligt de olieprijs weer boven de 90 dollar per vat.

Het besluit van Saoedi-Arabië de productie te beperken, wekte de woede van de Amerikaanse president Biden, die vlak voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten had gehoopt op lagere benzineprijzen. Biden dreigde deze week een extra belasting in te voeren voor Amerikaanse energieconcerns als zij hun productie niet snel opvoeren.

Aramco ontving in het afgelopen kwartaal gemiddeld 101,70 dollar per vat olie, tegen 113,20 dollar in de periode daarvoor. Het olieconcern keert 18,8 miljard dollar aan dividend uit, voornamelijk aan de Saoedische overheid, die het concern feitelijk in handen heeft.

Klinkende winstcijfers

Ook het Britse BP maakte dinsdag klinkende winstcijfers bekend van 8,2 miljard dollar, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. In tegenstelling tot het eveneens Britse Shell betaalt BP wel bofbelasting, van 800 miljoen dollar.

Deze extra belasting is afgelopen voorjaar ingevoerd door de Britse regering om een deel van de overwinsten door de oorlog in Oekraïne terug te laten vloeien naar de Britse bevolking, die zucht onder de hoge energieprijzen. ‘We begrijpen dat het zeer moeilijke tijden zijn voor de samenleving’, zei financieel directeur Murray Auchincloss tijdens een gesprek met analisten.

Aramco zei te verwachten dat de wereldwijde vraag naar olie het komend decennium nog zal stijgen. Het concern investeert dan ook in extra olieproductie op de middellange termijn. Het concern denkt in 2027 de productiecapaciteit te hebben opgevoerd tot 13 miljoen vaten per dag, tegen 12 miljoen vaten nu.