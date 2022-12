Olieboycot en lagere prijs raken Poetin in portemonnee, nauwelijks meer export naar EU

Tankstation van staatsoliemaatschappij Rosneft in Moskou. Beeld ANP / EPA

Zo lijkt de boycot door de Europese Unie (EU) en de G7 de Russische president Poetin toch in de portemonnee te raken. De inkomsten door export van ruwe olie zijn ten opzichte van november met 17 procent gedaald, volgens schattingen van onderzoeksorganisatie Crea.

Sinds de aankondiging van de blokkade, die 5 december volledig in werking trad, importeerden EU- en G7-landen al veel minder Russische ruwe olie. In de tussentijd was Rusland wel meer gaan exporteren naar vooral China en India, waardoor het twijfelachtig was of de Russische oorlogskas echt werd getroffen.

In de eerste dagen van december verdiende Rusland ongeveer 327 miljoen euro per dag aan olie, aldus Crea. In eerdere maanden van dit jaar was dit zo’n 400 miljoen. Een analyse van persbureau Bloomberg laat zien dat de toegenomen export richting Azië het wegvallen van de EU nog niet compenseert.

Goedkopere olie betekent minder geld voor Rusland

De afname van Russische olie-inkomsten is ook een gevolg van de gedaalde handelsprijs. Rusland exporteerde vóór de boycot ook al minder ruwe olie dan voor de oorlog, maar dit werd gecompenseerd door een hogere prijs. Na de invasie steeg de olieprijs explosief, maar door de haperende wereldeconomie en aanhoudende lockdowns in China daalde later de vraag. Gevreesd werd dat de boycot, met minder aanbod als gevolg, zou kunnen leiden tot een nieuwe prijspiek. Donderdagmiddag lag de olieprijs echter op 83 dollar per vat, 4 dollar minder dan vóór de boycot.

Europese Unie is nagenoeg vrij van Russische olie, Nederland kickte het meest af

EU-lidstaten lijken zich goed te houden aan de afgesproken boycot. Sinds begin december komt er nauwelijks nog Russische olie Europa binnen, blijkt uit een analyse van persbureau Bloomberg op basis van scheepsdata.

Begin dit jaar verscheepte Rusland dagelijks nog ruim 1,5 miljoen vaten olie per dag richting Europa, de afgelopen vier weken waren dit er 200 duizend. Deze gingen allemaal naar Bulgarije, dat gedeeltelijk is uitgezonderd van de boycot.

Noord-Europa heeft het meest moeten afkicken van Russische olie, in februari kwamen hier dagelijks zo’n 1,2 miljoen vaten aan. De meesten hiervan, ongeveer een half miljoen, gingen naar Nederland. Op afstand volgden Polen en Finland. Nederland wachtte ook het langst met afbouwen, aldus Bloomberg, maar in de afgelopen vier weken is er ook in Rotterdam niets meer aangekomen.