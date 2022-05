Olieboycot door EU treft vooral aanvoer ruwe olie en diesel (dat snel duurder wordt, sneller dan benzine)

Het verschil tussen de benzine- en dieselprijs, op 1 april (zie foto) nog aanzienlijk, slinkt steeds sterker door de aangekondigde olieboycot. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Nieuwe EU-sanctie tegen Rusland treft vooral aanvoer van ruwe olie en diesel

Door de woensdag aangekondigde olieboycot tegen Rusland moet de Europese Unie op zoek naar een alternatief voor meer dan 150 miljoen ton per jaar aan ruwe en verwerkte olie. In 2020 betaalden Europese lidstaten ruim 44 miljard euro aan Rusland voor 159 miljoen ton. Het grootste deel daarvan, 112 miljoen ton, was ruwe olie. Daarvoor werd bijna 30 miljard euro betaald.

Europa importeert minder olieproducten uit Rusland. Met 22,1 ton is diesel het meest geïmporteerde product, gevolgd door resten van verwerkte olie (8,9 miljoen ton) en nafta (8,5), een koolwaterstof die wordt gebruikt voor het maken van plastic. Europa is voor olieproducten ook minder afhankelijk van Rusland dan voor ruwe olie. Van alle ruwe olie die Europa importeert, komt ongeveer een kwart uit Rusland, van de olieproducten ruim 16 procent.

Nederland exporteert veel olieproducten, klein deel is voor vervoer

Van de ruwe olie en olieproducten die Nederland importeert, komt respectievelijk 26 en 18 procent uit Rusland. Nederland gebruikt veel ruwe olie om zelf olieproducten als benzine te maken, vooral in de Rotterdamse haven. In 2020 werden dan ook meer olieproducten uit- dan ingevoerd. Van de 156,9 miljard kilo aan geproduceerde en geïmporteerde producten werd 23,1 miljard verbruikt. Ongeveer de helft daarvan werd verbruikt voor vervoer. Schepen en vliegtuigen vallen in een aparte categorie, omdat zij brandstof vaak in het buitenland verbruiken.

Bij de benzinepomp is de oorlog vooral zichtbaar aan de dieselprijs

Analisten verwachten dat een olieboycot bij de benzinepomp vooral de prijs van diesel extra zal opstuwen. Sinds het begin van de invasie in Oekraïne is een liter diesel harder gestegen dan de prijs voor benzine. Terwijl het verschil in oktober nog zo’n 35 cent bedroeg, is dat nu aan de pomp nog krap 10. Dat de accijns op benzine op 1 april sterker werd verlaagd dan die op diesel verklaart slechts 6 cent van het teruggelopen verschil.

De snellere stijging van dieselkosten komt volgens de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie deels doordat Europa voor diesel afhankelijker is van de import dan voor benzine, die vaak wordt geproduceerd in ‘eigen’ raffinaderijen. Bovendien hebben de hogere energieprijzen de eigen productie van diesel duurder gemaakt, terwijl de vraag – grotendeels afkomstig van de transportsector – minder drijft op de consument die zijn auto laat staan.