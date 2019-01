Oliebedrijf wist van lekkende pijpleiding, maar zag ernst nog niet in

Naast de doden worden nog minstens 58 mensen in ziekenhuizen behandeld aan hun verwondingen. Bij het lek ontstond vrijdag een enorme explosie toen ongeveer 800 mensen probeerden containers met brandstof te vullen. Volgens de minister van Veiligheid, Alfonso Durazo, had het Mexicaanse leger het lek in de leiding zo’n vier uur voordat Pemex de leiding uiteindelijk afsloot ontdekt.

Volgens omwonenden was de pijpleiding net een spijkerbroek die al vele malen was opgelapt. Dieven tapten er regelmatig vaten met brandstof. ,,Het was een zeer populair tappunt’’, aldus de 22-jarige Enrique Cerron, die in de buurt van het olieveld woont. ,,Je kon er om 11 of 12 uur ‘s ochtends langs komen, en dan zag je al mensen hun vaten hier vullen.’’

Brandstoftekort

Om de diefstal tegen te gaan heeft de Mexicaanse regering onder leiding van de linkse president Andrés Manuel López Obrador juist diverse leidingen en raffinaderijen gesloten en laat de brandstof in bewaakte tankwagens vervoeren. Die aanpak zorgt echter voor een tekort aan brandstof bij meerdere tankstations.

Toen de pijpleiding na enkele weken gesloten te zijn geweest, weer opende, trok dat honderden mensen om illegaal emmers en jerrycans met benzine te vullen. Het leger slaagde er ondanks het gevaar niet in de mensen op afstand te houden.