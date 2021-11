Okergeel, fletsblauw met roze, rood: wat heeft het coronavirus eigenlijk voor kleur?

Een opmerkelijke vraag in coronatijden, afkomstig van de drie zoons van columnist en cabaretier Jasper van Kuijk: wat heeft het virus met de stekeltjes eigenlijk voor kleur? Geel, roze of rood, zoals op de plaatjes? Fletsblauw met roze stekels, zoals het plastic coronamodel dat de Amerikaanse superarts Anthony Fauci altijd overal mee naartoe zeulde? Of modieus okergeel, zoals op de microscoopfoto’s die het RIVM op zijn website heeft staan?

We kunnen in deze verhitte tijden allemaal wel wat luchtigheid gebruiken, dacht ik zo, en bovendien ben ik zelf ook wel benieuwd geworden. Dus ga ik te rade bij hoogleraar coronavirologie Eric Snijder (LUMC). ‘Eigenlijk zijn virussen te klein om een kleur te hebben’, antwoordt die. Het coronavirus is immers zo’n 100 nanometer (duizendste millimeter) klein. Om een indruk te geven: als je van sars-cov-2-virusdeeltjes een kralenketting zou rijgen die precies rond een menselijke haar past, zou je er drieduizend nodig hebben.

Erg klein dus – en op die schaal hebben microscoopplaatjes geen kleur, omdat ze niet worden gemaakt met licht, maar door met elektronenbundels objecten af te tasten. ‘Het zijn altijd van die grijze plaatjes, waar we vervolgens in de computer allemaal mooie kleuren aan geven, om de onderdelen te kunnen onderscheiden’, bekent hoogleraar biomoleculaire fysica Marileen Dogterom (TU Delft), als ik haar over de kwestie bel.

Op de computer bijgekleurde coronavirussen (geel) ontsnappen uit een cel. Beeld NIH/NIAID

Daarmee is de kous nog niet af. ‘Ik denk dat het virus wel degelijk een kleur kan hebben, als je het zou opzuiveren’, vertelt hoogleraar nanofotonica Kobus Kuipers (TU Delft), die net herstellende is van, jawel, lichte corona. ‘Mijn gok is dat als je maar genoeg virus zou hebben, bepaalde moleculen in het virus wel degelijk licht absorberen.’

Want dat is waar het bij kleur om draait. Wit licht dat op een oppervlak weerkaatst, zal daar vaak allerlei moleculen energetisch ‘aanslaan’, waarbij die moleculen bepaalde golflengtes uit het lichtspectrum absorberen. Wat er uiteindelijk terugkaatst, is het licht dat we zien: rode golflengtes voor Kuipers’ overhemd, grijze voor dat van mij.

Alleen: welke golflengtes snaaien sars-coronavirussen precies weg uit het lichtspectrum? Gelukkig is dat redelijk bekend, uit het onderzoek naar hoe je virussen kapot kunt stralen. Tussen de 245 en de 300 nanometer is waarop virussen aanslaan, lees ik, met een piek rond de 265 nanometer, de absorptiepiek van rna, het erfelijk materiaal van het virus.

Lang verhaal kort: het virus haalt golflengtes uit het lichtspectrum die we helemaal niet kunnen zien. Want tussen de 245 en de 300 nanometer, dat is ultraviolet licht. Onze waarneming begint pas ergens bij de 380 nanometer (paarsblauw) en eindigt rond de 750 (dieprood).

‘Dan ziet het virus er dus uit alsof het geen kleur heeft’, concludeert Kuipers. De hoogleraar vermoedde al zoiets: ‘Als het gaat om eiwitten, speelt veel zich af in het ultraviolette deel van het lichtspectrum, waar we niet kunnen zien. En voor mij is zo’n virus eigenlijk één heel groot eiwit.’

Maar geen kleur, wat is nou ‘geen kleur’? ‘Ze zijn transparant. Zonder een zweem van kleur’, zegt Kuipers. Er is immers niets wat wit licht dat door een virusdeeltje valt kan tegenhouden. Pas als je een dikke laag virussen op de muur zou smeren, zou je een witte kleur zien.

Coronaviroloog Snijder heeft me intussen een foto gestuurd: we zien een gehandschoende hand een reageerbuisje vasthouden met daarin een troebele, witte vloeistof. ‘Als we heel veel virus zuiveren en concentreren in een ultracentrifuge, zien we dit: een half doorzichtige witte band, soms ook wel wit-gelig’, meldt Snijder erbij. ‘Zeg maar een geklutst eitje: een zootje eiwitten, lipiden en nucleïnezuren door elkaar.’

Dat is een extra aanwijzing dat het sars-cov-2-virus transparant is, zegt Kuipers. Troebel wit, dat duidt doorgaans op de aanwezigheid van kleine deeltjes, die binnenvallend licht verstrooien. ‘Denk maar aan een witte wolk, die uit waterdruppeltjes bestaat, of aan melk, bestaand uit vetbolletjes. Of aan doorzichtig glas: als ik daar onder de hamer poeder van maak, wordt het wit.’

Het coronavirus is dus felgekleurd in onze verbeelding, grijs onder de microscoop, wit in een reageerbuisje en doorzichtig in het echt. Hoe dichter bij sars-cov-2 je komt, des te kleurlozer het wordt. Totdat je niks overhoudt: een doorzichtig friemeltje materie, waar hebben we het over.