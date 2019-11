Officier eist werkstraf van 100 uur; dat zou het einde zijn van de militaire carrière van Marco Kroon

Marco Kroon (midden) maandag voor de rechter in Arnhem. Beeld ANP

Een werkstraf van 100 uur. Dat is volgens het Openbaar Ministerie een passende sanctie voor de 49-jarige militair Marco Kroon voor de mishandeling van een agent en het schenden van de eerbaarheid tijdens een carnavalsavond begin dit jaar in Den Bosch. Volgens de officier van justitie heeft Kroon met zijn gedrag het ‘aanzien van de krijgsmacht geschaad’. Van een militair, ‘zeker van een onderscheiden majoor met een indrukwekkende staat van dienst’ had hij ander gedrag verwacht, zei de officier maandag voor de militaire rechtbank in Arnhem.

Kroon, drager van de Militaire Willemsorde vanwege heldhaftig optreden in Afghanistan, ontkende maandag pertinent dat hij een kopstoot zou hebben uitgedeeld. Dat een agente zijn piemel zou hebben gezien kon hij wel begrijpen, hij stond immers te plassen. Maar hij had er niet bewust mee lopen zwaaien naar de agente, zoals de officier van justitie had gezegd. Van schennispleging kon daarom volgens Kroon geen sprake zijn.

Na het incident is Kroon door Defensie geschorst, waardoor hij niet in uniform maar in een blauw pak aanwezig was. De geschorste militair zei tegen de rechter dat hij het idee had dat ze hem moesten hebben bij de arrestatie. ‘Het voelde alsof ze een trofee binnenhaalden. Dit was puur persoonlijk.’ Op opnames is bijvoorbeeld te horen hoe een van de agenten tegen Kroon zegt: ‘Daar gaat je Willemsorde.’ Maar volgens de officier had de agent dat gezegd vanuit een soort ‘bezorgdheid’.

Tijdens de rechtszaak werden in de ochtend urenlang beelden van verschillenden camera’s bekeken van de uit de hand gelopen wildplasserij in het centrum van Den Bosch, tijdens Carnaval omgedoopt tot Oeteldonk. Op de beelden is te zien hoe een jolige, tamelijk benevelde Kroon in een kikkerpak staat te plassen, en aangesproken wordt door twee agenten te paard die hem een bekeuring geven. Na een korte discussie draait Kroon zich weer om, om zijn plas af te maken. Een van de agentes gaat vervolgens met haar paard ongeveer boven Kroon hangen, die zich lijkt om te draaien en zijn zaakje terug in zijn broek stopt.

Daarna komen er nog twee agenten op de fiets bij, die Kroon vanwege de ‘schennispleging’ handboeien om doen. Iets later maakt Kroon een beweging met zijn hoofd naar achteren, richting een agent. Weer later wordt Kroon door drie agenten afgevoerd, omringd door nog eens vijf collega’s, naar een arrestantenbus. Cruciaal zal voor Kroon de uitleg en interpretatie van deze beelden zijn door de rechtbank.

De hoofdknik was mogelijk een reflex op een pijnprikkel, zei Kroon maandag tijdens de zaak – die geregeld onderbroken werd omdat hij even moest plassen – omdat de handboeien verkeerd zaten en hij daar veel last van had. ‘Ik heb meerdere keren gevraagd of ze losser konden.’ De agent die de kopstoot zou hebben gehad, rapporteerde later dat er volgens een collega bloed uit zijn neus liep, maar op de beelden was daar niets van te zien. Sterker nog, op de beelden zei die collega juist dat er niets was te zien.

In eerste instantie werd Kroon ook nog belediging verweten: hij zou zijn middelvinger hebben opgestoken naar een agente. Die beschuldiging liet de officier plots vallen. Op de filmbeelden was het niet te zien, ook de andere agenten hadden dit niet gezien en de verklaringen van de betreffende agente over de middelvinger liepen nogal uiteen. Daardoor kreeg Kroon van de officier wat betreft de middelvinger het voordeel van de twijfel.

Advocaat Knoops vroeg zich vervolgens af waarom de andere beschrijvingen van een aantal agenten wel zouden kloppen. ‘Feitelijkheden in de processen-verbaal komen niet altijd overeen met de beelden.’ Knoops vroeg daarom de verbalen buiten beschouwing te laten, die daarmee weg zouden vallen als bewijsmiddel. De advocaat pleitte daarom voor vrijspraak van Kroon.

Voor een van de bekendste militairen van Nederland staat veel op het spel met de strafzaak die begon met een overvolle blaas. Bij een veroordeling dreigt hij zijn baan bij Defensie te verliezen. In de gedragsregels van Defensie staat dat een werkstraf van 40 uur of meer een reden is om de verklaring omtrent gedrag in te trekken of te weigeren.

De rechtbank verwacht op 9 december uitspraak te doen.