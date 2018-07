Officiële campagne Brexit gaf teveel geld uit en krijgt boete van 69 duizend euro

De politie gaat nu, meldt de BBC, op bezoek bij de toenmalige leiders van de inmiddels opgegeven organisaties. Vote Leave was de officiële campagnegroep, met Boris Johnson en Michael Gove als kopstukken.

Leave won het referendum twee jaar geleden nipt: 52 tegen 48 procent.

De kiescommissie baseert zich op verklaringen van enkele klokkenluiders. Ze hadden aangetoond dat de Vote Leave manieren had gevonden om over de uitgavelimiet van 7,9 miljoen euro te gaan die was opgelegd. Een groot deel van dat geld is besteed aan de digitale marketing waarvoor het Canadese bedrijf Aggregate IQ zorgde. Vote Leave noemt de aantijgingen politiek gemotiveerd en zegt niet te zijn benaderd door de kiescommissie om zich te kunnen verdedigen. Volgens de kiescommissie hebben leden van Vote Leave juist geweigerd aan het onderzoek mee te werken.

Ook groep Farage werd beboet

In het voorjaar kreeg ook LeaveEU, de campagnegroep van UKIP-leider Nigel Farage, al een boete omdat ze niet had laten weten waar 88 duizend euro aan campagnegeld vandaan kwam. LeaveEU mocht slechts acht ton uitgeven en had de multimiljonair Arron Banks als suikeroompje. Labour-Kamerleden hebben vraagtekens gezet bij het ‘dark money’ van Banks, wijzend op geld dat mogelijk van buitenlandse origine is. Aanleiding was een rapport van Open Democracy. Via verschillende groepen heeft Banks tien miljoen euro besteed aan zijn strijd voor Brexit.

Banks is niet overtuigd van de integriteit van de kiescommissie. ‘De ‘Remain’-kiescommissie is niet geschikt voor haar rol en bestaat uit politieke vertegenwoordigers van de gevestigde partijen.’ Brexiteers hebben in het verleden gezegd dat de Remain-campagne weliswaar dezelfde uitgavelimiet had, maar lange tijd de beschikking had over het overheidsapparaat. Nog voor de officiële campagne begon had de regering negen miljoen euro uitgegeven aan een brochure die naar de smaak van de Brexiteers misleidend en partijdig was. Elk Brits huishouden ontving een exemplaar.