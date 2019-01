Of werklozen die NS-treinen schuurden ziek werden van chroom-6 wordt vandaag bekend gemaakt

De gemeente gaf opdracht voor het onderzoek naar aanleiding van een re-integratieproject waarbij langdurig werklozen verplicht aan het werk werden gezet op de NS-werkplaats in Tilburg. Daar schuurden ze onder andere oude treinstellen. Veel betrokkenen kampen sindsdien met gezondheidsklachten.

Chroom-6 lost goed op in water, waarin het een sterk zuur vormt. Het wordt onder meer verwerkt in hout, verf en plastic. Bij het spuiten van chroomhoudende verf, of door het geverfde oppervlak te schuren of slijpen, kan Chroom-6 als een soort stofdeeltje vrijkomen. Bij oppervlakkige blootstelling kunnen allergische reacties optreden, maar bij inademing behoren neusbloedingen, huiduitslag, maagzweren, lever- en nierschade en zelfs longkanker tot de risico’s .

In totaal hebben tussen 2004 en 2012 achthonderd werklozen meegedaan aan het integratieproject. Op verzoek van de commissie heeft het RIVM onderzocht of er een verband is tussen de blootstelling aan chroom-6 op de NS-werkplaats en de ziekteverschijnselen. De commissie oordeelt onder andere of er voldoende beschermingsmaatregelen zijn getroffen.

Defensie

Er lopen nog enkele andere onderzoek naar chroom-6. Zo is het jarenlang gebruikt op locaties van Defensie, dat inmiddels met een collectieve schaderegeling en excuses is gekomen. Defensie verzuimde decennialang aan personeel te vertellen dat de verfstof zeer schadelijk is voor de gezondheid.

Defensiemedewerkers zijn niet te spreken over de collectieve schaderegeling die het ministerie vorig jaar heeft opengesteld. Veel ziektes en aandoeningen vallen buiten de regeling en de financiële compensatie van maximaal 40 duizend euro is niet voldoende, aldus oud-medewerkers, voor wie de zaak nog niet is afgedaan. Zij willen een deskundigenverhoor afdwingen bij het Gerechtshof.

De exacte relatie tussen chroom-6 en een reeks aan gezondheidsklachten is nog altijd niet volledig duidelijk. Zo is niet altijd met zekerheid te zeggen of bepaalde klachten door de verfstof veroorzaakt zijn of verergerd. Defensie accepteert aansprakelijkheid omdat de kans groot is dat chroom-6 een rol heeft gespeeld bij het veroorzaken van een aantal ziekten. Het ministerie keerde tot nu toe 923 duizend euro uit aan 136 slachtoffers van chroom-6-verf.