Oekraïners verdacht van mensensmokkel vrijgelaten om te vechten voor vaderland

De bushalte van Ter Apel. De Oekraïners willen liever thuis sterven dan in Ter Apel in hechtenis zitten. Beeld ANP

De Oekraïners werden in september vorig jaar aangehouden door de Koninklijke Marechaussee op verdenking van mensensmokkel. De mannen van 27 en 29 jaar bestuurden voor de Zeeuwse kust een zeiljacht met aan boord elf Albanezen die verstopt zaten in het ruim. Waarschijnlijk waren zij op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Vanwege de vermeende mensensmokkel met mogelijk levensgevaar voor opvarenden, hangt de verdachten maximaal 12 jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

In afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak begin april verbleven de Oekraïners in de penitentiaire inrichting in Ter Apel. Maar die zittingsdatum wilden zij na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne niet afwachten. Volgens de advocaat van de 29-jarige verdachte wilde zijn client nog ‘liever sterven in zijn vaderland’ dan in hechtenis blijven. ‘President Zelenski heeft zijn volk opgeroepen hun ziel en lichaam voor het land te geven en meneer wil zijn verantwoordelijkheid nemen’, aldus de raadsman.

Rechtbank Middelburg

De rechtbank Middelburg gaf donderdag gehoor aan het verzoek om de voorlopige hechtenis te schorsen. Volgens de rechter wegen de persoonlijke omstandigheden van de verdachten in dit geval zwaarder dan het maatschappelijke belang, ‘gelet op de oorlogssituatie in Oekraïne, de oproep van de regering in Oekraïne aan haar inwoners om het land te verdedigen, de indringende wens van verdachte om aan die oproep te voldoen en het belang van verdachte om bij zijn familie aldaar te zijn.’

Na hun vrijlating vrijdagochtend is de 29-jarige Oekraïner volgens zijn raadsman vertrokken naar huis. Dat betekent dat hij niet fysiek bij de zitting aanwezig zal zijn. Mogelijk zal hij wel proberen deze virtueel bij te wonen. De raadsman wil zich niet uitlaten over de verdere rechtsgang en of de Oekraïner zal terugkeren om zijn straf uit te zitten als hij wordt veroordeeld.