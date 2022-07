Oekraïners in Nederland zijn nog steeds dankbaar, maar worstelen meer en meer

Oekraiense vluchtelingen, moeders en kinderen, luisteren naar het volkslied. Ze bedanken middels een kleine bijeenkomst Nederland voor de opvang. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Een hand op het hart, een lach. Het was echt ontroerend’, zegt Oskana Huzenko. Tijdens de Oekraïense mars van dankbaarheid, zaterdag in Den Haag, werd de organisator vooral geraakt door de respons van passanten. ‘We spreken ons vaak uit tegen de oorlog. Nu wilden we eens expliciet stilstaan bij onze dankbaarheid voor de Nederlandse gastvrijheid. We hebben een warm welkom gekregen.’

Zo’n honderd moeders en kinderen liepen mee. De meeste met gemengde gevoelens, zegt Huzenko. ‘De gezinnen leven in grote onzekerheid. Over hun mannen, vaders en andere familieleden die nog in Oekraïne zijn. Over hun toekomst en die van hun kinderen. Dankbaar, verdrietig, bezorgd – we voelen alles tegelijk.’

Steeds duidelijker wordt dat een aanzienlijk deel van de circa 68 duizend Oekraïners die sinds maart in Nederland verblijven met mentale klachten kampen, zegt Maria Shaidrova van de Displaced People Unit, een organisatie die zich inzet voor ontheemden in Nederland.

‘Als je net een oorlog bent ontvlucht en aankomt in een vreemd land, zijn een veilig heenkomen vinden en een inkomen vergaren de eerste noden. Maar nu die basale behoeften zijn vervuld, daalt besef in en spelen psychische problemen op.’

Uit een steekproef onder ruim vijfhonderd Oekraïense vluchtelingen blijkt dat circa een kwart psychische klachten heeft. Veelal gaat het om stress, angsten, neerslachtigheid, vermoeidheid en slaapproblemen. In naar schatting tien procent van de gevallen zijn de problemen ernstiger. ‘Depressie tot, in het uiterste geval, suïcidale neigingen.’

‘We zijn niet allemaal getraumatiseerd, maar we hebben wel allemaal een trauma meegemaakt’, zegt Valentyna Parobiy. Zij is psycholoog en voorzitter van het Oekraïense genootschap van cognitieve en gedragstherapie. Zelf kwam ze met haar twee zoons van 10 en 13 in maart naar Nederland.

Oorlogsgeweld

Ze maakt onderscheid tussen trauma’s met een T en een t. In de eerste categorie vallen directe ervaringen met oorlogsgeweld bijvoorbeeld. In de tweede categorie de impact van een plotse wending in het leven, zoals een vlucht met achterlaten van familie en je moeten aanpassen in een ander land, vol onzekerheden. Ze liep mee met de dankbaarheidsmars, maar ervaart zelf hoe het is om er als moeder met twee opgroeiende kinderen alleen voor te staan.

‘Mensen zijn veerkrachtig. In crisismodus kunnen ze een eerste periode doorstaan. Maar de rek is eruit. Na drie tot vijf maanden breekt een kritieke fase aan waarin, zo weten we uit onderzoek, bij 10 procent van de mensen met een groot trauma een posttraumatische stressstoornis (ptss, red.) kan toeslaan.’

Voor landgenoten in de gemeentelijke opvanglocaties begint de sociale dynamiek van een gebrek aan privacy en rust en oplopende ergernissen hun tol te eisen. Bestaande klachten worden geïntensiveerd door voortdurende praktische beslommeringen. Hoewel Oekraïners op een bewijs van verblijf kunnen rekenen, een jaar geldig, moet dat bevestigd worden met een sticker in het paspoort. Die is nodig om te kunnen reizen. Shaidrova: ‘Maar de meesten wachten daar al maanden op.’

Een groot probleem is dat om hulp vragen niet in de Oekraïense aard ligt, aldus Parobiy. ‘We laten kwetsbaarheid niet zien, uit angst om te breken.’ Als in een opvang iemand vraagt hoe het gaat, is het antwoord steevast: ‘Prima.’ ‘Maar als je dan even kletst, breekt iemand soms in tranen uit. Zo prima gaat het blijkbaar niet.’

Veelzeggend: onder de meest gebruikte medicijnen waarvan het apothekersgenootschap KNMP de bijsluiters vertaalde in het Oekraïens zijn kalmeringsmiddelen Oxazepam en Temazepam.

Buikpijn

Met (vage) fysieke klachten zoals buikpijn melden ze zich bij de dokter, is de ervaring van huisarts Joost Zaat. ‘Maar daarachter gaan dan vaak psychische klachten schuil.’ Voor gespecialiseerde hulp ontbreekt echter een centraal orgaan of verwijssysteem. Voor Nederlandse psychologen zijn lange wachtlijsten. Bovendien, zegt Zaat: ‘Iemand met diabetes kan ik met Google Translate nog wel helpen, iemand die getraumatiseerd is na weken in een schuilkelder zeker niet.’

Het is ondoenlijk om in wat niet je eigen taal is over je diepste gevoelens te praten, onderschrijft psycholoog Parobiy. Inmiddels is er een informeel netwerk van zo’n 150 professionele Oekraïne psychologen in Nederland, veelal zelf gevlucht, zoals zij.

Zij doen wat ze kunnen om hun landgenoten bij te staan. Maar de omstandigheden zijn verre van optimaal. In de meeste gemeentelijke opvanglocaties is geen geschikte ruimte voor een gesprek, zegt Parobiy. ‘En je kunt niet even buiten op het gras gaan zitten met iemand met ptss.’

Het werk is bovendien vrijwillig. ‘Als er hulp nodig is in Almelo, zijn de reiskosten al een hindernis’, zegt Parobiy. ‘We voelen ons moreel verplicht. Maar we moeten ook zelf het hoofd boven water zien te houden. Ik zie dat collega’s zelf overspannen raken. Dit kan niet blijven duren.’

Bureaucratische obstakels verhinderen dat ze hun werkzaamheden kunnen formaliseren. Diploma’s worden niet of moeilijk erkend, een bedrijf beginnen is lastig en zorgverzekeraars vragen om verslaglegging in het Nederlands.

Vorige week nam de Tweede Kamer op initiatief van D66 een motie aan om het inzetten van Oekraïense psychologen in Nederland (onder de hoede van Nederlandse collega’s) te vergemakkelijken. Dat is een belangrijke eerste stap, vinden Shaidrova en Parobiy. ‘Er is veel generositeit. Maar er is ook veel dat we zelf kunnen doen.’