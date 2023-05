Oekraïners in Nederland over het bezoek van president Zelensky: ‘Symbolischer kon het niet’

Tetiana Vlenenko (links) en Kateryna Filipicheva (rechts), Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk op een riviercruiseschip in Haarlem wonen. Beeld Ivo van der Bent

Het broertje van Kateryna Filipicheva appte donderdagochtend vanuit Oekraïne: ‘Weet jij waar Zelensky vandaag is?’ De 32-jarige vluchteling was net wakker geworden in haar hut op de Alessia, het riviercruiseschip waarop de gemeente Haarlem 130 Oekraïners opvangt. Hoezo zou zij moeten weten waar de president uithangt, vroeg ze zich nog half slaperig af. Tot ze op Google zag wat er aan de hand was.

‘Fantastisch, hij is gewoon in Den Haag!’ Even overwoog ze de trein te nemen naar de hofstad. ‘Maar toen dacht ik: wat ik hem te zeggen heb, dat hebben miljoenen anderen hem ook al laten weten. Hij heeft misschien in het verleden dingen minder goed gedaan. Maar nu staan Oekraïners van alle achtergronden en etniciteiten als één blok achter hem.’

Over de auteur Anneke Stoffelen is verslaggever van de Volkskrant en schrijft onder meer over de multiculturele samenleving. Voor de podcastserie Een soort God onderzocht ze hoe mensen in een sekte belanden.

Ze staat donderdag op de kade langs de rivier het Spaarne, waar Maryna Temchyncsica (26) zojuist het zadel van haar fiets op de goede hoogte heeft gezet voor een landgenoot die bijna te laat is voor haar werk. ‘Terwijl de mensen hier hun leven leven, naar hun werk gaan en ’s avonds op tv het nieuws kijken, wordt er in Oekraïne gevochten voor de vrijheid van heel Europa’, zegt Temchyncsica. ‘Hoe kan het dat de rest van de wereld niet in staat is dit conflict te beëindigen?’, vraagt ze zich af.

Ze kan alleen maar hopen dat het bezoek van Zelensky een nieuwe vonk van aandacht genereert voor een oorlog waarvoor de internationale belangstelling in haar beleving nogal is weggezakt. Terwijl haar toon steeds feller wordt, zoekt ze iets op in haar telefoon. ‘Heb je gezien wat er gisteren in Cherson is gebeurd? Kijk!’ Met haar hand weert ze de lentezon van het scherm van haar smartphone. Daarop zijn beelden te zien van een uitgerookte supermarkt waar lichamen van burgers op de grond liggen. ‘Dit is het einde van de menselijkheid. En als er niets gebeurt om deze beesten te stoppen, zal de rest van Europa volgen.’

Symboliek

Het is de Oekraïners in Nederland niet ontgaan dat Zelensky een bijzondere datum heeft uitgekozen voor zijn bezoek. ‘Symbolischer kon het niet’, zegt de in Rotterdam woonachtige Oekraïense activist Oksana Savchuk aan de telefoon. ‘Op een dag dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht en iedereen stilstaat bij vrede, is het goed om te beseffen dat er nu nog elke dag nieuwe slachtoffers vallen. Misschien dat het bezoek van Zelensky Nederlanders eraan herinnert dat hun vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. Dit is geen verhaal uit de geschiedenisboeken, dit is nú aan de hand in Europa.’

Anders dan de vluchtelingen in Haarlem is Savchuk donderdag wel met een klein groepje landgenoten afgereisd naar Den Haag. ‘Woensdagavond werd ik door allerlei mensen ineens gebeld: wat gaan we doen? Het was te kort dag om een grote actie te organiseren.’

Daarom hebben ze besloten tot een ‘simpele online flashmob’, aldus Savchuk, die al bellende uit de bus stapt bij het gebouw van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Ze roepen Oekraïners in heel Nederland op om een foto met daarin het woord ‘justice’ verwerkt, te delen op sociale media. ‘Denk aan kinderen die het woord op straat stoepkrijten, of selfies met de Oekraïense vlag. Om zo duidelijk te maken waar het bezoek van Zelensky volgens ons over moet gaan: gerechtigheid.’

Even later stuurt ze via WhatsApp een foto waarop ze met zes vrienden Oekraïense vlaggen en een bord met het woord ‘justice’ omhooghoudt, pal voor het gebouw van het Internationaal Strafhof. ‘Wij delen Zelensky’s boodschap, we zijn dankbaar voor de Nederlandse steun’, zegt Savchuk. ‘Maar we willen ook laten weten dat die steun nodig blijft, ook als de oorlog ooit stopt. Om gerechtigheid te bereiken zullen de criminelen die deze oorlog hebben aangericht, moeten worden berecht. Daarin speelt Nederland een cruciale rol.’

Niet bang

In Haarlem meent vluchteling Tetiana Vlenenko daarom dat het geen toeval is dat Zelensky nu Nederland bezoekt, nog voordat hij bijvoorbeeld Duitsland heeft aangedaan. ‘Hij zal alvast even hebben willen rondkijken waar Poetin straks terechtkomt als gevangene’, zegt ze met enige spot in haar blauwe ogen. ‘Rusland heeft gedreigd met een bom op Den Haag, omdat daar het Strafhof staat. Met dit bezoek laat onze president ook even duidelijk merken dat hij nergens bang voor is.’

Ze heeft in 2019 niet op Zelensky gestemd. ‘Het leek mij toen geen goed idee om een komisch acteur politieke macht te geven.’ Daar is Vlenenko inmiddels helemaal van teruggekomen: de president is haar held. ‘Ik denk niet dat er iemand anders is die zich in deze situatie zó goed staande zou houden.’