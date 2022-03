Oekraïnecrisis of niet, gemeenteraad besluit unaniem dat azc in Budel dicht moet

Een politieauto arriveert bij een asielzoekerscentrum in Budel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Brabantse gemeente is de aanhoudende overlast van vooral ‘kansloze’ asielzoekers uit Noord-Afrikaanse ‘veilige’ landen als Marokko en Tunesië meer dan zat.

Aanvankelijk kwam oppositiepartij Elan zelfs met het initiatiefvoorstel om het azc ‘zo snel mogelijk’ te sluiten. Maar dat werd gezien de oorlog in Oekraïne niet kies gevonden. ‘Inmiddels is er een oorlog in Oekraïne uitgebroken, waardoor de vluchtelingenstroom naar Nederland zal toenemen’, aldus Elan-raadslid Patrick Beerten dinsdagavond. ‘Het is daardoor niet meer realistisch om te verwachten dat het azc voor 1 juli 2024 kan worden gesloten.’

In het azc op het terrein van een voormalige legerkazerne is vorige week al een groep van twaalf vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Alle fracties onderstreepten dat de huidige vluchtelingenstroom uit Oost-Europa los moet worden gezien van de perikelen rond de ‘veiligelanders’ in het azc.

De afgelopen maanden hebben meerdere ernstige steek- en andere incidenten op het azc plaatsgevonden. Ook veroorzaakt een klein deel van de asielzoekers overlast in de naburige dorpskernen van Maarheeze en Budel, waaronder diefstal, geweld en intimidatie. De burgemeester heeft zelfs enkele plekken in de Brabantse plattelandsgemeente tot ‘veiligheidsrisicogebied’ uitgeroepen. Daar kan de politie onder meer iedere voorbijganger staande houden en preventief fouilleren.

Onvoldoende maatregelen

‘We zijn er helemaal klaar mee’, meent fractievoorzitter Jordy Drieman van coalitiepartij VVD. Ook andere fracties vinden dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) onvoldoende maatregelen neemt om de overlast van ‘veiligelanders’ te beperken. ‘Er zitten gewoon te veel asielzoekers en er is te weinig controle’, zo vat een Elan-aanhanger op de tribune de problematiek kort maar krachtig samen. Ook de progressieve partij Pro6 ging na enkele schorsingen kort voor middernacht akkoord met het aangepaste initiatiefvoorstel ‘Stoppen met het azc’.

Medio 2024 loopt de vergunning voor het huidige azc af. De komende jaren wil de gemeenteraad ‘samen met de inwoners’ en de eigenaar (het ministerie van Defensie) onderzoeken wat de toekomstige bestemming van de voormalige legerplaats kan worden. Daarbij wordt in principe ook de mogelijkheid voor een azc in kleinere vorm opengelaten – als de inwoners dat willen. Maar gezien het rap afgebrokkelde draagvlak in de dorpen bij het azc wordt de kans daarop door veel raadsleden nihil geacht.