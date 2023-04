Oekraïne zinspeelt op onderhandeling over toekomst van de Krim

Russische militairen omsingelen een Oekraïense basis tijdens de annexatie van de Krim in 2014. Beeld David Mdzinarishvili / Reuters

Andri Sybiha, plaatsvervangend stafchef van de Oekraïense president Zelensky, zei woensdag in de Britse zakenkrant Financial Times dat onderhandelingen over de Krim mogelijk zijn als Oekraïne in de komende maanden succes boekt met een tegenoffensief. ‘Als we erin slagen onze strategische doelen op het slagveld te halen en de grens met de Krim bereiken, dan zijn we bereid om een diplomatieke pagina te openen over deze kwestie’, aldus Sybiha, een ervaren diplomaat die tijdens de oorlog vaak te zien is aan de zijde van Zelensky.

Er zijn al een jaar geen zinspelingen geweest vanuit Zelensky’s team over onderhandelingen met Rusland. Oekraïne brak onderhandelingen met vertegenwoordigers van het Kremlin af na de ontdekking van massale moordpartijen door Russische militairen in voorsteden van Kyiv. Nadat de Russische president Poetin afgelopen september vier Oekraïense provincies annexeerde, tekende Zelensky een besluit dat vredesonderhandelingen met Rusland als ‘onmogelijk’ bestempelde. Herovering van al het Oekraïense grondgebied, inclusief de Krim (sinds 2014 bezet), is sindsdien Zelensky’s opdracht aan de Oekraïense strijdkrachten.

Over de auteur

Tom Vennink schrijft voor de Volkskrant over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar oorlogsgebied in Oekraïne. Eerder was hij correspondent in Moskou.

Zelensky heeft niet gereageerd op de uitlatingen van zijn plaatsvervangend stafchef. Een topadviseur van hem, Mychajlo Podoljak, stelde donderdag op Twitter dat er alleen onderhandelingen mogelijk zijn na ‘volledige terugtrekking’ van Russische troepen van Oekraïens grondgebied, inclusief de Krim. Territoriale concessies zijn volgens Podoljak uitgesloten.

Lente-offensief

De tegenstrijdige uitlatingen uit Zelensky’s team vallen samen met aankondigingen van een lente-offensief van het Oekraïense leger. Minister van Defensie Oleksi Reznikov heeft een tegenoffensief ‘op meerdere fronten’ aangekondigd voor april of mei. Het is mogelijk dat Sybiha’s uitlatingen daarmee verband houden, bijvoorbeeld om Rusland op het verkeerde been te zetten over de plek van het tegenoffensief.

De toespeling op onderhandelingen kan ook bedoeld zijn als een signaal aan regeringen die zeggen zich op te willen werpen als bemiddelaars. De Franse president Emmanuel Macron spoorde deze week in Beijing de Chinese president Xi Jinping aan om ‘Rusland weer tot rede te brengen en iedereen terug aan de onderhandelingstafel te krijgen’. Maar Xi, die vorige maand een bezoek bracht aan Poetin en Rusland ondanks de invasie van een buurland prees als ‘een progressief land’, heeft in het openbaar geen aanstalten gemaakt tot een serieuze bemiddelingspoging. Xi zegt pas met Zelensky te willen praten ‘als de omstandigheden en de tijd goed zijn’.

Zelensky vreest al langer onder druk te komen van de internationale gemeenschap om concessies te doen aan Rusland. In een recent interview met persbureau AP verdedigde hij zijn beslissing om te blijven vechten voor de zwaar belegerde stad Bachmoet door te stellen dat Poetin de inname van de stad zou gebruiken om Oekraïne te bewegen richting de onderhandelingstafel. Poetin zou ‘de overwinning verkopen aan het Westen, zijn samenleving, China, Iran’, zei Zelensky. Westerse regeringsleiders zeggen dat Oekraïne zelf beslist over de verdediging van zijn grondgebied.