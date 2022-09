Oekraïne zet moeizame opmars door, onder druk van Russische referenda en mobilisatie

Russische rekruten in een bus, vlakbij een militair rekruteringsbureau in Krasnodar, Rusland. Beeld AP

Aan Russische zijde zouden vijf keer zoveel slachtoffers vallen, aldus Zelensky. Het gebeurt zelden dat de president spreekt over verliezen aan Oekraïense kant, maar het heeft de aandacht van de media, dus kon hij er dit weekeinde niet meer onderuit.

Ook The New York Times schreef er zaterdag over. De krant bezocht het front bij Cherson in het zuiden, waar de Oekraïense opmars ‘pijnlijk traag’ verloopt en gepaard gaat ‘met grote verliezen’. ‘Misschien is het wel de meest hartverscheurende slag die in Oekraïne wordt gevochten, aldus de krant. The New York Times sprak soldaten die ‘vijftig man in twee uur’ verloren, of ‘honderden’ bij een mislukte poging één dorp te bevrijden. Oekraïne kan echter niet anders dan doorgaan met de aanval, zeggen Oekraïense functionarissen.

Een reden om met grotere haast door te vechten zijn de referenda die Rusland tot en met dinsdag in de veroverde delen van Cherson, Loehansk, Donetsk en Zaporizja houdt. De Amerikaanse president Joe Biden en veel anderen hebben die referenda al veroordeeld en betiteld als ‘een schijnvertoning’.

Uitslag staat bij voorbaat vast

De Britse BBC heeft beelden vertoond van pro-Russische ambtenaren die, vergezeld van gewapende militairen, de deuren in de bezette stad Cherson langsgaan om mensen tot het invullen van het referendum te dwingen. Niemand doet open.

Rusland laat zich daardoor niet van de wijs brengen. Na dinsdag zullen naar verwachting alle veroverde gebieden door het Kremlin formeel bij Rusland worden ingelijfd, omdat de uitslag van de referenda bij voorbaat lijkt vast te staan. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, kondigde zaterdag aan dat die uitslag na dinsdag onmiddellijk wordt geformaliseerd, en dat vanaf dat moment alle door Rusland geannexeerde gebieden deel uitmaken van de Russische Federatie. Ze staan dan ‘onder de volledige bescherming van de staat’.

Lavrov suggereerde dat daarmee ook het gebruik van kernwapens tot de mogelijkheden behoorde, mocht Oekraïne proberen die gebieden alsnog te bevrijden. De Russische minister sprak in New York met de pers, na een toespraak in de algemene vergadering van de Verenigde Naties.

Lange rijen bij de grens

Gevreesd wordt dat na dinsdag ook Oekraïners in de geannexeerde gebieden worden gedwongen om in het Russische leger te dienen, in het kader van de ‘gedeeltelijke mobilisatie’ van 300 duizend reservetroepen. Die mobilisatie verloopt maar moeizaam. Op het internet verschijnen steeds meer filmpjes van lange files bij de grenzen waar Russische mannen de mobilisatie proberen te ontvluchten. Zij proberen Georgië, Kazachstan en Mongolië te bereiken voordat Rusland deze vluchtroutes afsluit.

Russen die in eigen land protesteren tegen de gedwongen mobilisatie worden in veel gevallen gearresteerd. Volgens het mensenrechtenkanaal OVD-Info zijn alleen al op zaterdag 798 mensen door de politie opgepakt.